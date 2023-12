Ohřev vody levnější být ani nemůže. Jak pořídit solární ohřev vody už za jednu korunu?

Při správném výběru dodavatele totiž dotace pokryje valnou většinu nákladů. Co pro to můžete udělat?

NE, slyším o tom poprvé. Přijde mi to velmi zajímavé.

Ve společnosti 81 klima a.s. jsou si velmi dobře vědomi, že je to právě slunce, které poskytuje obrovské množství nevyčerpatelné energie. Tu lze jednoduše pomocí moderních technologií, jako je například solární ohřev vody, velice efektivně přeměnit jak na teplo, tak na elektřinu. Svým zákazníkům a zájemcům o vlastní solární systém nyní společnost 81 klima a.s. nabízí jedinečnou možnost ohřívat užitkovou vodu právě pomocí solárních panelů se střídačem (solárním regulátorem) s účinností až 99 procent.