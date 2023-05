Plísně na fasádě mohou způsobit problémy i v těch nejčistších domácnostech

Odběr vzorků proběhl letos na jaře. Posuzovalo se, jak velká koncentrace biologických činitelů se v obrusu fasády nachází. V analyzovaných vzorcích fasády byly nalezeny plísně, kvasinky a řasy, a to ve vysoké koncentraci. To potvrzuje i zpráva z laboratoře, ve které je uvedeno: „Výsledky místního šetření, zkoušek provedených na místě a v laboratoři Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. laboratoře ATElab potvrzují napadení fasády bytového domu biologickými činiteli.“ Ve všech čtyřech vzorcích byla mnohonásobně překročena standardní hodnota počtu plísní a kvasinek.