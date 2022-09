Podpojištění hrozí i vám! Víte, jak máte pojištěnou svou nemovitost?

Lidé také často nerozlišují mezi pojištěním bytu a domácnosti. Podobná situace platí i tam. Zatímco pojištění stavby, tedy bytu nebo domu, chrání vše, co je spojeno se zemí, a vše, co je připevněno ke zdem, jako třeba kuchyňská linka, pojištění domácnosti chrání vše, co by z našeho domova vypadlo, kdybychom ho otočili vzhůru nohama. Je důležité uvědomit si, že také vybavení domácnosti se neustále zdražuje. Pokud jsme si tedy před lety pořídili novou pračku za pár tisíc korun, nyní už bychom museli vytáhnout z peněženky rovnou dvojnásobek. Stejně tak si často neuvědomujeme, co všechno doma máme a že každá věc má svou hodnotu. V případě ztráty jsou lidé často velmi překvapeni, co všechno si vlastně musí pořídit znovu.