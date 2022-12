Rekordní inflace a hospodářská krize na spadnutí. Do čeho investovat?

Mnozí z nás pociťují výrazný pokles životní úrovně či mají problém pokrýt své běžné náklady. Úspory rychle mizí, a to i těm, kterým se finančně daří o poznání lépe. Co se s tím dá dělat? Pakliže jste klientem štědré banky, dostanete na spořicí účet 4–5% úrok. Jenže i tak jste stále v ohromné ztrátě. Vyplatí se vám tedy uložit finance jinam, kde se lépe zúročí. Ale kam?

Je to skutečně jen aktuální zdražování a vysoká inflace, co by nás mělo donutit více se zamyslet nad svým rozpočtem? Vždy je možné udělat věci jinak nebo lépe!

Jste ochotni svěřit své finance do podílového fondu, za který stojí lidé, kteří se lépe vyznají, a to i v situaci, kdy 750 nejvýkonnějších fondů v České republice od podzimu 2021 do podzimu 2022 generovalo ztrátu přes 12 procent? Pokud chcete své finance uložit bokem na desítky let, pak se v této situaci nakupovat cenné papíry vyplatí a investice se pravděpodobně zhodnotí. Ale v horizontu příštího roku či několika příštích let nemáte žádnou záruku, že se situace zlepší, či naopak ještě zhorší.