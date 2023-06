Rychleji čiré, rychleji tmavé. Samozabarvovací brýle konečně mohou vypadat dobře

Takzvané fotochromatické brýlové čočky fungují tak, že reagují na intenzitu světla a tím pádem i UV záření, a podle toho mění své ztmavení. Problém je, že vždycky byly venku tmavé a barvu si držely ještě dlouho poté, co člověk vešel do místnosti. Kvůli tomu se pak mohlo stát, že se například vážený manažer najednou ocitl na důležitém jednání, a přitom vypadal, že si zcela nezpůsobně zapomněl sundat sluneční brýle.

Přitom by stačilo, kdyby brýle reagovaly rychleji. Přesně takhle se na ztmavovací čočky podívali i ve firmě ZEISS a vyvinuli zcela novou technologii. Tu využili v čočkách ZEISS PhotoFusion X, které jsou po vstupu do místnosti dvaapůlkrát rychleji čiré. Platí to samozřejmě i naopak. Venku se novinka od společnosti ZEISS zabarví na úroveň slunečních brýlí během několika sekund. Brýle jsou tedy hned tmavé. Odpadá proto navíc i fáze, kdy fotochromatické brýle po nějakou dobu nejsou ani tmavé, ani čiré. Toto byl mimochodem jeden z hlavních důvodů, proč se lidé tomuto typu brýlí vyhýbali. A je také důležité vědět, že před UV zářením chrání v čiré i tmavé fázi.