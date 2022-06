Spolehlivá investice v nejisté době

Dobrý způsob, jak si odložit své peníze na budoucnost, a ještě z nich profitovat, představují investice . Investičních nástrojů je mnoho a jejich spolehlivost prověří až čas. Proto je nutné mít na zřeteli, že investice je sice dobrý způsob zhodnocení peněz, ale představuje také riziko, že o tyto peníze nebo jejich část můžeme přijít. Nikdy bychom tedy neměli investovat finanční prostředky, které nejsou naše nebo které potřebujeme. Jedno z pravidel finanční gramotnosti říká, že bychom měli o investici začít uvažovat až ve chvíli, kdy máme naspořenou částku ve výši tří platů. To je suma, která by nám měla pomoci vyřešit nenadálé události, jež se nám mohou v životě přihodit.

Jakmile máme volné prostředky, můžeme se začít rozhlížet, kam je investovat. Pokud vnímáme investici jako nástroj k uložení finančních prostředků a jejich zhodnocení v čase, pak je dobré zaměřit svou pozornost na oblasti, které dlouhodobě vykazují prosperitu. Jednou z těchto oblastí jsou bezesporu nemovitosti. Český trh nemovitostí zaznamenává dlouhodobě růst a není snad člověka, který by nevnímal zvýšenou poptávku po nových či starších bytech, domech nebo po stavebních pozemcích. Střemhlavý růst nemovitostí posledních let by měl sice vzhledem k okolnostem zpomalit, ale i tak jde o dlouhodobě stabilní úschovnu peněžní hodnoty. Lidé vždy budou potřebovat mít kde bydlet, pracovat a nakupovat, takže poptávka po nemovitostech jen tak nezmizí. Jistě, samotný nákup nemovitosti znamená mít na účtu odpovídající částku, což každý z nás nemá. I tak je ale trh s nemovitostmi otevřený prakticky pro každého.