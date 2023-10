Tomáš Břínek alias TMBK spojil své síly s fanoušky: Po dlouhé době si za něčím můžu stát na sto procent

Jak celý koncept vznikal a proč do něj TMBK zapojil své fanoušky?

Tomáš Břínek, známý pod přezdívkou TMBK, baví virtuální prostor svými kolážemi nejen na politická témata. Tento oblíbený influencer, grafik, vystudovaný fotograf a hudebník dokazuje, že humor nemá meze. Od října 2022 je možné jeho glosování aktuálního dění sledovat pravidelně na Seznam Zprávách.

Tomáši, nedávno jste na sociálních sítích vyzval svoje fanoušky, aby vám pomohli s obalem pro speciální designovou edici plechovky ležáku Budvar 33. Jak to celé dopadlo?

Já jsem s tím spokojenej nadmíru. Je fakt, že po dlouhé době si za něčím můžu stát na sto procent. Sám jsem z toho nadšenej, což už se mi fakt dlouho nestalo. Takže za mě dobrý.

A tušíte, čím to je?

Nevím, ale přesně takhle nějak jsem si ten design představoval. Když to vyjelo hotový z linky, tak to prostě vypadá, jak jsem chtěl.

Jaké byly reakce fanoušků na to, když jste je vyzval? Jaké hlášky se sešly? Na obalu se například objevilo: All you need is láska, Hodně budeš někde… Co všechno lidi posílali?

Přišla mi i spousta věcí, který úplně publikovat nešly… Musíš totiž počítat s tím, že to pivo bude stát někde v regálu, a tak tam nemůžeš dát nějaký sprostý výkřiky nebo třeba politický věci.

Foto: budejovickybudvar.cz Více Výsledkem nejnovější spolupráce Budějovického Budvaru a Tomáše Břínka je limitovaná designová edice plechovek piva Budvar 33Foto : budejovickybudvar.cz Komerční sdělení

Muselo to být tedy nějak korigované?

Nějaká selekce tam byla, ale na druhou stranu se sešla spousta věcí, který mi přijdou fakt dobrý a zajímavý.

Vypadá to, jako kdyby to někdo psal rukou. Objevuje se tam různé písmo, různé obrázky. Nápady jste tedy vzal autenticky od fanoušků?

Nejdřív jsem to chtěl přepisovat, ale pak mě napadlo, že ta autenticita u toho bude daleko lepší. Prostě že to lidi napíšou na papírek, vyfotí a já to předělám do digitální podoby. A pak se to na ten obal vytiskne. No a výsledně to vypadá takhle. Snažil jsem se to nějak hezky poskládat.

Má to celé nějakou jednotící linku?

Já jsem hrozně dlouho přemejšlel, co tam dám. Protože jsem dostal jenom zadání: navrhni si svůj design. Původně jsem přemýšlel, že bych tam dal něco svýho. A fakt mi strašně dlouho trvalo, že jsem tam opakovaně dával něco, co jsem sám udělal. Ale nebyl jsem spokojenej. Pořád jsem si říkal, že to není ono a že to úplně nefunguje. Až když mě pak už hodně tlačil čas, tak jsem díky Bohu vymyslel tuhle věc.

Anketa Pokud by byla další možnost mít svou uměleckou stopu na plechovce piva či jiném podobném projektu, zúčastnil/a byste se ho? Rozhodně ANO 100 % Spíše ANO 0 % Myslím, že NE 0 % Celkem hlasovali 2 čtenáři.

Je sympatické, jak říkáte, že pak už vás hodně tlačil čas. Tak jste si řekl: Nic nemám, oslovím fanoušky?

Vlastně to tak bylo. Já mám totiž obecně s deadlinama občas problém.

A jaké to pivo vlastně je? Jakou má chuť?

Teď bych řekl, že jsem ho nepil, takže nevím. Ale to je samozřejmě vtip. Takže vážně – tohle pivo mi od Budvaru chutná nejvíc.

S Budvarem spolupracujete už ale delší dobu. Je to tak?

Už druhým rokem. Předtím jsme spolu dělali takovou letní limitku, Kraťas se to jmenovalo. (TMBK se tehdy stal ambasadorem letní limitované edice, kterou národní pivovar uvařil v roce 2022 ve spolupráci s minipivovarem Volt.)

Čím značka Budvar baví? Čím je vlastně zajímavá? Prostě přišli a dali dost peněz?

Myslím, že ta spolupráce funguje skvěle, sedli jsme si lidsky i pracovně. V ničem mě neomezujou, což je pro moji práci hodně podstatný. Když po tobě totiž někdo chce spolupráci a pak ti dá tisíc mantinelů, tak z toho člověk není logicky zrovna nadšenej. Ale to není tenhle případ. Dostal jsem od Budvaru naprostou tvůrčí svobodu, což je pro mě velmi důležitý.

Foto: budejovickybudvar.cz Více Tomáš Břínek na pivo Budvar 33 říká: Tohle pivo mi od Budvaru chutná nejvícFoto : budejovickybudvar.cz Komerční sdělení

Máte už za sebou vydání knihy, respektive ilustraci knihy a výstavy. Co plánujete dalšího?

No, realizoval jsem spoustu výstav, jednu z toho velkou. Plánuju vydat i další knihu, to bude letos na Vánoce. Pak chystám další velkou výstavu v průběhu příštího roku, bude trošku náročnější na přípravu. A taky budu mít výstavu v Paříži v Českém domě.

Jaká bude ta nová kniha? Obrázková?

Ano, s kapkou textu.

Ta výstava u nás bude podobná jako minule, tedy jako Českoland? A co chystáte do Paříže?

V Paříži budou nějaký věci tak, aby to pochopil i francouzský lid. Takže tam nebude Johanka z Arku – na to téma jsou Francouzi dost hákliví, je to jejich národní hrdinka – nebo Putintin. A ta česká výstava, tam bude zas takový mišmaš, asi to bude hodně orientovaný na aktuální dění, což je válka.

Jste influencer, spolupracujete i se značkami, v tomhle případě právě s Budvarem. Jak k tomu přistupujete a jak přemýšlíte nad touhle komerční částí své práce?

Úplně stejně jako k tý druhý, k tý nekomerční. Je to vlastně tak, jak jsem říkal, že pokud po mně někdo chce komerční spolupráci, tak to musí fungovat i na rovině toho, jak přemýšlím a co dělám. Aby to k sobě nějak pasovalo, aby to zkrátka fungovalo.

Takže byste komerčně neudělal cokoliv?

Nějakýma šminkama bych určitě nemával do kamery, jako že jsou super. Upřímně, hodně u toho přemejšlím, než něco vezmu.

Odmítáte tedy někdy spolupráci?

Častokrát ano.

Udělejte si malý kvíz a ověřte si své znalosti: