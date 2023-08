Druhým finalistou je digitální odpadové tržiště Cyrkl . Jde o nápad, který pomáhá zavádět principy cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství firem napříč všemi odvětvími. Pro své fungování využívá moderní technologie, jako je strojové učení. V čem je to kouzlo? Na jedné straně stojí výrobní firma, která se potřebuje ekologicky zbavit svého odpadu, na straně druhé pak společnosti ochotné z odpadu vyrábět další hodnotné věci. Oba tyto subjekty může přímo propojit Cyrkl – digitální odpadové tržiště, které působí po celém světě a propojuje desetitisíce firem.

Vydáte se raději cestou rozvoje technologií, nebo cestou legislativních omezení? Začnete budovat klimaticky příznivou infrastrukturu postupně, či na to půjdete spíš radikálně a fosilní paliva ihned omezíte? Co když přijdou občanské nepokoje nebo vám havaruje jaderná elektrárna? Tohle není scénář apokalyptického filmu, ale hra Beecarbonize , která dává lidem možnost si vyzkoušet, jaké kroky mohou udělat k tomu, aby zbrzdili nastupující klimatickou změnu. A také je to třetí finalista.