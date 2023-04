Vůně chloru ani plastový bazén není nic pro vás? Pořiďte si vlastní zahradní jezírko

Češi se v přírodě cítí dobře a potřeba být s vodou v neustálém kontaktu je v nás hluboce zakořeněna. Voda nás obklopuje v naší každodennosti a právě tento živel k životu potřebujeme. I to je důvod, proč stále více lidí hledá možnosti, jak dostat vodu více do svého života. Jednou z možností je pořízení vlastního jezírka. Co všechno vybudování jezírka obnáší a v čem jsou jeho největší benefity?

Věděli jste, že…? Nedostatek vody v našem životě se na nás podepisuje nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. Například sny o vodě jsou velice časté a jejich význam bychom neměli podceňovat. Takové sny totiž naznačují nejen zvýšenou potřebu starat se o sebe, ale rovněž i nutnost uniknout stresu či emocionálním konfliktům. Obecně je voda považována za symbol sebeobnovy a regenerace.

Blíží se teplé dny: Bazén, nebo jezírko?

S jakýmkoli vodním prvkem vdechnete zahradě nejen nový život a získáte příjemnější i zdravější klima, ale docílíte i estetického zvýraznění venkovního prostoru. Jezírka v zahradě navíc působí mnohem přirozeněji než bazény a benefitů jezírka si navíc můžete užívat celoročně.

Hlavní přednosti jezírka oproti klasickému bazénu Zahradní jezírko Bazén Ve správně realizovaném jezírku je voda čistá, biologicky živá, bez jakýchkoli chemických přípravků. Koupání v chlorované vodě. Vodní plocha vypadá v zahradě po celý rok přirozeně a doplňuje ji také esteticky. Průzračně modrá vodní plocha působí, hlavně mimo sezonu, v zahradě velmi nepřirozeně. Voda (bez chloru) nevadí alergikům a lidem trpícím onemocněním kůže. Chlorovaná voda nevyhovuje alergikům a lidem trpícím onemocněním kůže. Oživení zahrady a obohacení o vodní prvek, ať už se v jezírku koupete nebo ne. Začlenění jezírka do zahrady přináší spoustu možností pro trávení volného času v jeho okolí. Jezírko v zahradě pozitivně ovlivňuje mikroklima a láká na zahradu spoustu užitečných tvorů. Často nevzhledné zastřešení či okolí bazénů rozbíjí celkový dojem zahrady.

Pusťte do své zahrady více přírody

Zahradní jezírka nabízejí velký prostor pro kreativitu. Ta bývá hnacím motorem nedočkavosti, která se ovšem v případě stavby zahradního jezírka nevyplácí. Ještě dříve, než začnete s výkopem, je dobré zamyslet se, jak budete své jezírko využívat. Můžete se v něm koupat sami nebo plavat mezi rybami, využívat ho lze i pro samotný chov například koi kaprů či jiných ryb. Jezírkem lze také doplnit zahradu o vodní plochu s lekníny a bujnou vegetací, ke které budete chodit relaxovat.

Jméno BANAT symbolizuje vysokou úroveň a kvalitu. To hlavně proto, že se držíme kvalitních komponentů, které před uvedením na trh nejprve otestujeme. Díky tomu máme také odlišný sortiment oproti konkurenčním firmám. Naše zaměření není orientováno pouze na jedinou značku, ale pečlivě vybíráme to nejlepší od různých výrobců. Radek Banat, ředitel firmy Jezírka Banat

Každé jezírko a jeho využití má však svá specifika, která je nutné respektovat už při jeho stavbě. Klíčem k úspěchu je výběr kvalitní a profesionální firmy, která má za sebou bohaté portfolio úspěšně realizovaných projektů. To potvrzuje i Radek Banat, ředitel firmy Jezírka Banat: „Pro zákazníka je poměrně obtížné najít odbornou firmu, která jezírko dokáže navrhnout, zrealizovat a zajistit jeho dlouhodobé fungování. Poradit s výběrem realizační firmy není snadné. Rozhodně doporučuji používat vlastní úsudek i u informací, kterým nerozumíte, dbát na celkový dojem ze všech jednání, požadovat vysvětlení všech částí návrhů jezírka a porovnávat je s přístupem a zkušenostmi ostatních.“

Než si pustíte na zahradu bagr

Ještě než se pustíte do úprav pozemku, navštivte odbornou prodejnu. Zde vám poradí, co všechno je zapotřebí ke stavbě jezírka, o kterém uvažujete, co vás to bude stát nebo kolik místa zabere technika.

Pokud přemýšlíte o velikosti jezírka, je nutné vzít v úvahu několik důležitých faktorů:

Pořizovací cena , do které je nutné zahrnout kromě výkopu a vyzdění i cenu za položení a svaření fólie, za čerpadla, UV lampy a za filtraci.

Provozní náklady zahrnují cenu za spotřebu energie, každoroční výměnu zářivek UV lamp a velmi pravděpodobně je nutné počítat například i s pořízením startovacích bakterií.

Velikost filtrace se odvíjí od objemu jezírka.

Čas potřebný na údržbu . K údržbě jezírka patří především čištění filtru a příbřežních zón, vysávání dna a stěn, odstraňování nánosů a řas.

Počet a druhy ryb by měly odpovídat objemu a hloubce jezírka. Jednotlivé druhy mají různé nároky nejen na objem, ale i na hloubku vody. Přítomnost ryb v jezírku není nutná, pokud se rozhodnete, že jezírko chcete využívat výhradně pro koupání a je vám nepříjemné se o vodu dělit s těmito vodními obyvateli.

Záleží na tvaru i hloubce

Bezproblémové fungování jezírka je do značné míry podmíněno i jeho tvarem. Nejlépe fungují úzká a dlouhá jezírka s minimální šířkou okrajových zón, kterými voda téměř vůbec neproudí. Naopak odborníci doporučují zcela se vyhýbat jezírku ve tvaru čtverce a také různým zálivům či vybočením z hlavního půdorysu. Pro tvar jezírek se nejčastěji používá „hruška“ se sáním uprostřed širší krátké strany, tvar „rohlíku“, elipsy, obdélníku či vlnovky.

Hloubka vody by se měla pohybovat od jednoho metru u přítoku do jezírka až po dva a více metrů v nejhlubším místě sání. „Správně vyspádované dno zajistí samovolný pohyb nečistot k dnové vpusti. Nebrání-li v tom složení terénu, je vhodné se dostat v nejhlubším místě až na tři metry, což vytvoří výborné podmínky pro zimování ryb, zajistí teplotní stabilitu vody a využijete ji i u koupacích jezírek,“ vysvětluje Radek Banat, ředitel firmy Jezírka Banat.

Prodejna Jezírka Banat je svou velikostí, vlastním skladem, a hlavně sortimentem v České republice jediná svého druhu. Před prodejnou si můžete prohlédnout výstavní jezírko s objemem 130 m3, kde jsou k vidění ukázkoví KOI kapři, jeseteři, veslonosi i méně známí kaprovci. Práce a zlepšování webových stránek, doplněných o nejnovější informace a videa s praktickými ukázkami naší práce, včetně návodů, jsou pro nás samozřejmostí. Helena Banatová, provozní manažerka firmy Jezírka Banat

Dva nejčastější mýty a omyly kolem zahradních jezírek Nejvýhodnější a nejpohodlnější je zahrnout stavbu jezírka do poptávky na vytvoření zahrady . Firem, které se věnují realizaci zahrad, je velké množství a bohužel jen minimum z nich má se stavbou a fungováním zahradních jezírek zkušenosti. Stavbu jezírka by vždy měla realizovat specializovaná firma s bohatými zkušenostmi . Samočisticí jezírko, regenerační štěrkové zóny a čisticí rostliny . Tato přírodní „perpetum mobile“ fungují pouze omezenou dobu nebo vůbec . Jen velmi výjimečně najdeme například rybníky či vodní nádrže, které jsou založeny na spodní vodě a nejsou odizolované fólií, s čistou průzračnou vodou. U jezírek, kde je použití fólie naprosto nezbytné, je čistá voda zajištěna pomocí filtračního systému, který musí být správně navržen. Každá rostlina napomáhá čištění vody tím, že odebírá z vody živiny. Platí, že čím méně je živin, tím méně je řas. Problém je v tom, že i když máte okraje jezírka hustě zarostlé bahenními rostlinami, ty nestačí odčerpávat ohromné množství živin, a tím nahradit správně fungující filtraci. Potíž je i s vegetační dobou rostlin. Po zhruba šesti měsících, kdy rostliny naplno „pracují“, přichází šest měsíců odpočinku, během kterých naopak odumřelé listy a stonky ve vodě zahnívají a tím zhoršují její kvalitu.

Co je koupací jezírko?

Koupat se můžete v každém jezírku, pokud je čerpadlo umístěné mimo vodu. Pravda ale je, že koupací jezírka o objemu menším než 20 m3 slouží spíše jako ochlazovny po saunování nebo nádrže na ovlažení. Jak vysvětluje Radek Banat, ředitel firmy Jezírka Banat: „Koupací jezírko je nádrž, u které se k čištění vody nepoužívá chlor nebo jiná chemie. Vody vhodné ke koupání se dosahuje mechanickým zachytáváním a odstraňováním pevných viditelných částic, které vznikají, a rozkladem nežádoucích látek pro lidské oko neviditelných, k čemuž se využívá činnosti vhodných druhů bakterií. Správné fungování těchto dvou způsobů čištění zajišťuje čerpadlo, které cirkuluje vodu přes UV lampu.“

U koupacího jezírka nejde o vytvoření rybníku s rákosem a planktonem, ale o koupání ve zdravé a přírodní vodě na vlastním pozemku, které docílíte vhodnou jezírkovou technikou. Velmi oblíbeným zpestřením jsou ryby, které se v jezírkách běžně vyskytují a pro plavce nepředstavují žádné riziko. Mezi nejčastější jezírkové ryby patří Koi kapři, jeseteři, kaprovci či amuři. U koupacích jezírek s rybami není vhodný rychlý vstup do vody či skákání, protože náhlý stres může být příčinou vyskočení ryb a nepřispívá ani k jejich dobrému zdravotnímu stavu.

Foto: Jezirkabanat.cz Koupací jezírko může mít mnoho podob

Tip: Je důležité mít na paměti, že jako vlastníci jezírka (stejně jako je tomu i u bazénu) jste odpovědní za nehody a úrazy, které mohou vzniknout v souvislosti s provozem zahradního jezírka a kterým by šlo běžně dostupnými prostředky zabránit. Mezi nejběžnější zajištění jezírka patří například jeho oplocení, pořízení ochranné mříže nebo zakomponování protiskluzových materiálů. Zapomínat by se nemělo ani na kvalitně zapojenou elektroinstalaci, kterou by vždy měla provádět pouze odborně specializovaná firma.