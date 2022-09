Z dobré hypotéky dnes zaplatíte i kuchyňskou linku

O výhodách hypotéky jako takové už dnes asi nikdo příliš nepochybuje – je to dobře dostupný způsob, jak si poměrně rychle pořídit vlastní byt nebo dům a splácet ho postupně tempem, které vám vyhovuje. Oproti nájmu navíc předem víte, kolik budete měsíčně splácet. A pokud byste chtěli nemovitost kdykoli prodat, nic vám v tom nebrání. „Další velkou výhodou je to, že hypotéku lze rozložit až na třicet let – u standardního spotřebitelského úvěru je to osm let,“ vysvětluje Ondřej Šuchman, manažer hypoték ze skupiny Komerční banky. „A v neposlední řadě si úroky z hypotéky můžete odečíst od základu daně, takže to efektivně dále snižuje úrokovou sazbu,“ připomíná Ondřej Šuchman.