Z nanotechnologie mohou plynout velké výnosy

Vývoj nanotechnologií je velmi perspektivní. Umožňuje pozoruhodným způsobem zlepšovat některé vlastnosti stávajících materiálů. Rakovnické Polymer Nano Centrum v oboru působí už několik let, pracuje v něm mezinárodní tým odborníků a firma dlouhodobě spolupracuje s předními výzkumnými institucemi, univerzitami a technologickými společnostmi.

V praxi to může znamenat třeba lepší tepelnou stabilitu či odolnost polymerů nebo změnu jejich elektrických nebo optických vlastností. „Použití naší technologie má také zásadní dopad na celkový průmysl – výrazně zvyšuje životnost výrobků a umožňuje jejich ekologičtější výrobu díky nižší spotřebě energie a surovin. Tím šetří životní prostředí a přispívá k celkové udržitelnosti.“

Polymer Nano Centrum funguje už skoro dvacet let a nanotechnologiemi se firma začala zabývat v roce 2015. Svým odběratelům dodává klasické chemikálie, které slouží jako klíčové suroviny pro výrobu detergentů, hnojiv, ropných produktů, keramiky a skla. Její výrobky míří nejen do Evropy a Spojených států amerických, ale také do Jihoafrické republiky nebo Turecka. V Rakovníku, kde sídlí, má firma výrobní linku i vlastní laboratoře.