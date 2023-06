Zažijte jeden z divů Česka. Jmenuje se Dlouhé stráně a najdete ho v Jeseníkách

Pojďme společně nahlédnout do srdce Jeseníků. Tajemné pohoří s nejvýše položeným bodem v Česku na vrcholu pradědského vysílače v sobě ukrývá klenoty, o kterých někteří ani netuší. Při jejich objevení nás však zaplaví pocit pýchy, národní hrdosti i pověstné příjemné zašimrání v podbřišku, kdy konečně objevíme chvíli tady a teď. To je areál v Koutech nad Desnou v Jeseníkách , perfektní cílová destinace pro letní dovolenou.

To jsou věhlasné Dlouhé stráně – hory, co jedou!

Vodní elektrárna Dlouhé stráně se stavěla dvacet let. Pojmenována byla podle původní stejnojmenné hory, jejíž vrchol musel být zhruba o tři metry seříznut, aby se do něj mohla zapustit obrovská „vana“, jež je základem horní nádrže vodní elektrárny. Tu tvoří dvě vodní nádrže s výškovým rozdílem 510 metrů. Možná si právě říkáte, že většina vodních elektráren stojí na řece. Zde je to ale jinak. Dlouhé stráně nevyužívají toku řeky, ale právě dvou vodních nádrží, které se přečerpávají. A to zdaleka není vše! Během nezapomenutelné prohlídky se toho můžete dozvědět mnohem více.