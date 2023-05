Znovu od základů. Jak se Grinerová vracela z ruského vězení do plné formy

Ihned po návratu z ruského vězení, kde strávila 10 měsíců, Grinerová vyjádřila touhu vrátit se zpět do WNBA ke svému týmu Phoenix Mercury. Ale od přání ke skutečnému návratu k vrcholnému basketu vedla náročná cesta.

„Ještě nikdy se mi nestalo, že by nějaký sportovec nedělal více než 10 měsíců nic,“ řekla Wengertsmanová webu Insider.com. „Bylo to jako opravdu začít od základů.“

Nejprve podrobili zdravotníci v Brooke Army Medical Center v San Antoniu Grinerovou podrobné zdravotní prohlídce, aby se ujistili, že neonemocněla, neutrpěla žádná zranění a že se může bezpečně vrátit do běžného života.

Po návratu do Phoenixu pak dvojnásobná zlatá olympijská medailistka předstoupila před lékařský personál týmu Mercury, aby probrali možnosti tréninku. Wengertsmanová a její kolegové věděli, že mají jen čtyři měsíce na to, aby Brittney připravili na předligový tréninkový kemp. Vytvořili hlavní plán toho, co a jak musí hráčka posilovat a trénovat. Tehdy podle Wengertsmanové začala tvrdá práce.