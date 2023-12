Kdo má největší šanci získat velkou medaili

Je to mimořádná kombinace, kterou by čeští reprezentanti měli využít. Už proto, že jejich příznivci to budou mít na vrcholné akce všude blízko.

Jak na tom budeme v Paříži? Pár medailí můžeme zase posbírat, i když dohnat těch předchozích 11 a hlavně čtyři zlaté z Tokia, to by byl úžasný výkon. Těžko se to bude opakovat. Střelba, kanoistika, tenis, mužský oštěp i judo, to by měly být české medailové disciplíny.