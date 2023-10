Kohokoli roztrhá na kusy. Malý velký muž je nejlepší reklamou na ragby

První semifinále světového šampionátu v ragby začíná dnes večer mezi Novým Zélandem a Argentinou.

Na Cheslina Kolbeho si tedy budete muset počkat až do soboty, protože muž, který měří 170 cm a váží cca 75 kg, nastoupí v zápase JAR–Anglie.

Na ulici byste si ho prakticky nevšimli. Normální menší chlap, možná jen překvapivě osvalený. Na ragbyovém hřišti mezi dvoumetrovými a 130kilogramovými hráči je skutečným úkazem.

V roce 2019 vyhrál jihoafrickým Springboks finále mistrovství světa nad Anglií. Teď to všechno může zopakovat. JAR hraje proti Anglii a je velký favoritem na postup do finále.

„Kolbe je důkazem, že ragbisté nemusejí být velcí. Minulost ukázala, že ti nejlepší hráči často nevynikali postavou. Dnes jsou nejlepším příkladem i Antoine Dupont a Faf de Klerk. A Kolbe k nim patří. Je téměř nechytatelný a dokáže skoro zázraky,“ říká ragbyový trenér a odborník, bývalý český reprezentant Jan Macháček.

Laik neuvěří, co ten chlapík dokáže. Do okamžiku, než Cheslin rozkmitá své hbité nohy a vyřítí se proti soupeřově obraně. Devětadvacetiletý Kolbe je závratně rychlý – 100 metrů má za 10,7 sekundy, a pravidelně by se tak umísťoval na pódiu při mistrovství ČR ve sprintu. Uteče 99 % ostatních světových ragbistů.

Ale to není všechno. Jihoafričan ze severovýchodního předměstí Kapského města je zároveň extrémně hbitý. Jeho schopnost ultrarychlého úkroku do strany a následující kličky je legendární.

Má také neskutečnou páru, protože dokáže klidně rozrazit dva více než stokilové pořízky bránícího týmu, kteří se ho snaží zastavit.

Ve čtvrtfinále proti Francii díky rychlosti a hbitosti navzdory své malé postavě vykryl kop výborného Thomase Ramose.

A teď to hlavní. Cheslin má skvělou intuici, postřeh a ke všemu je i velmi chytrým hráčem.

Tato kombinace bývá pro soupeře smrtící. Kolbe pokládá pětky, výborně kope, přihrává, brání, proniká obranou. Nikdy nevíte, co udělá a jak vám „zatopí“. Pro soupeře je pravým ragbyovým peklem.

Jak napsal The Guardian, je velkou ironií, že nejnebezpečnější zbraní týmu plného statných, vysokých a silových chasníků je 170 centimetrů vysoký chlapík, který může kohokoli roztrhat na kusy. „Kolbe má zjevně nadbytek talentu od Boha, ale bylo by zcela mylné tvrdit, že na své hře nemusel tvrdě pracovat. Protivníci vědí, co přijde, vědí vše o tom, co umí, ale skutečnost, že stále může vynikat, neustále dokazuje jeho pracovní morálku a schopnost přizpůsobit se. Když máte fyzické rozměry Kolbeho, musíte být tak rychlí a hbití a mít takovou práci nohou, abyste přežili,“ uvedl o něm The Guardian.

Narodil se 28. října 1993 v Kraaifonteinu, velkém předměstí Kapského Města, kde se některým žilo celkem dobře a některým ne. Není to určitě žádný divoký černošský „township“, přesto za mládí Cheslina to byla dost násilná oblast se soupeřícími gangy. Mladík v tom žil svůj denní život a hodně se naučil. Jednou musel sprintovat pryč poté, co se dostal do přestřelky mezi soupeřícími gangy.

Naštěstí nežil v narušeném prostředí. Jeho otec Andrew byl také hráčem ragby v místním klubu Hands and Heart na pozici centra. V době apartheidu ale navzdory svému talentu nemohl proniknout do řad ragbyových profíků. Cheslina však hodně inspiroval.

Mimochodem, určitě jste někdy slyšeli jméno Wayde van Niekerk. Ano, správně, to je současný světový rekordman v běhu na 400 metrů, který vyhrál olympijské zlato v roce 2016. Kolbe je jeho bratranec a málem také skončil u atletiky. Jako mladý teenager byl slušným překážkářem, ale časem atletiku nechal být, aby se mohl zaměřit na ragby.

V letech 2012 až 2017 hrál Cheslin pět let za sedmičkový tým Jihoafrické republiky Blitzbokke. Hrál hodně dobře. Má totiž stejně jako jeho bratranec olympijskou medaili. Na hrách v Riu de Janeiru v roce 2016 získal bronz.

A pak se mu otevřela cesta i do „velkého“ ragby. Trenér Rassie Erasmus změnil politiku Springboks při výběru zámořských hráčů. A tak Kolbe, který působil ve francouzském supertýmu Toulouse, mohl v roce 2018 debutovat i v národním manšaftu.

15. září 2018 ve Wellingtonu bylo jeho velkým dnem. V jednom z nejlepších zápasů moderní doby vyhrála Jižní Afrika nad Novým Zélandem 36:34. A Kolbe se ukázal. Když přišel z lavičky, zachytil přihrávku Antona Lienerta-Browna a skóroval z poloviny.

Dnes už je Kolbe velkou hvězdou. Z Toulouse přestoupil do Toulonu, ale stále nezapomněl, odkud přišel. Spolupracuje například s nadací Be The Difference Foundation, která se snaží bojovat s chudobou v Západním Kapsku. Během covidového lockdownu tam nakrmila 400 lidí týdně.