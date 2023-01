Boj o život v přímém přenosu: hráči se při zápase NFL zastavilo srdce

Čtyřiadvacetiletý hráč amerického fotbalu při srážce se soupeřem spadl na zem. Poté, co se mu podařilo vstát, spadl na záda a už se nezvedl. Lékaři mu na místě pomáhali více než půl hodiny.

Hamlin, který hraje na pozici obránce, se srazil s protihráčem Tee Higginsem. K zemi padl poté, co se zdálo, že Higginsova helma zasáhla Hamlinův hrudník.

Podle stanice ESPN lékaři Hamlina na místě resuscitovali více než deset minut. Nakonec ho na nosítkách donesli do sanitky, podávali mu při tom kyslík. Na cestě do nemocnice ho doprovázeli členové rodiny, kteří ho přišli na pondělní zápas podpořit.

Tým Buffalo Bills později v prohlášení oznámil , že Hamlin na hřišti prodělal zástavu srdce. Srdeční činnost se podařilo obnovit ještě před odjezdem do nemocnice, dodal tým s tím, že hráčův stav zůstává i nadále kritický.

„Životní funkce se vrátily do normálu a (lékaři) ho uspali, aby mu do krku zavedli dýchací trubici,“ uvedl předtím na twitteru Jordon Rooney, který sportovce zastupuje. „V současné době provádějí testy. Jakmile budeme mít k dispozici aktuální informace, poskytneme je,“ ubezpečil fanoušky.

„Dnes večer jsme všichni fanoušky Buffalo Bills,“ uvedl v reakci na úraz, který šokoval americkou veřejnost, guvernér státu New Jersey Phil Murphy. Incident vyvolal vlnu solidarity z řad fanoušků, sportovců i dalších významných osobností.

Modlitby za zdraví hráče na svých twitterových účtech sdílelo například několik týmů NFL, včetně Arizona Cardinals, Seattle Seahawks, New York Giants a Dallas Cowboys. Zájem o stav elitního sportovce ovšem výrazně přesáhl komunitu amerického fotbalu a podporu Hamlinově rodině vyjádřila i basketbalová liga NBA či tým hokejové ligy NHL, upozorňuje deník The New York Times.