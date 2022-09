Dva rivalové, třetí číhá. Začíná závěrečná bitva o cyklistickou Vueltu 2022

Může to být ještě bitva jako řemen. V čele celkového pořadí slavného závodu kolem Španělska je belgický mladíček Remco Evenepoel o víc než minutu a půl před slovinským matadorem Primožem Rogličem. Už by to mohlo vypadat na jasnou záležitost. Ale nenechte se zmást. Tohle může být ještě hodně zamotané. Nikdo v nadcházející bitvě nemá nic jisté.

Remco Evenepoel

Proč by to mohlo vypadat jasně pro Evenepoela? Protože 1:34 min se zdá jako slušný náskok. A 22letý Belgičan není žádný nazdárek. Letos už vyhrál 17 závodů, etap nebo cenných trikotů včetně monumentu Lutych–Bastogne–Lutych a týdenního etapáku Tour of Norway.

Skoro celé první dva týdny Vuelty si počínal suverénně. Vyhrál časovku. I když ho soupeři ve 14. etapě nalomili a on ztratil 48 vteřin na hlavního rivala, v jeden okamžik se vzpamatoval a už nenabíral větší ztrátu. Vzchopil se a pokračoval ve slušném tempu. Prohrál i v následující etapě královské, ale zase to nebyla žádná tragédie. Ztratil jen pár vteřin.

Nejtěžší etapy Vuelty jsou už za ním a velkou neznámou, jak bude jeho tělo reagovat na závodění ve vysoké nadmořské výšce v Sieře Nevadě, vyřešil zdárně. Žádné z následujících finále na vrcholcích hor – ve středu v Monasterio de Tentudia, ve čtvrtek v Alto del Piornal a v sobotu v Navacerradě – už není tak strmé, tak vysoko.

V neposlední řadě je jeho současná forma a schopnost udržet si chladnou hlavu. Evenepoel ani jeden den nepropadl panice, našel si vlastní tempo a držel se ho. Jak upozorňuje web Cyclingnews, vyhrávat Grand Tour není jen o vítězných dnech, ale stejně tak o zvládnutí těch špatných. Evenepoel se zjevně rychle učí být favoritem se vším všudy.

Za sebou má supersilný tým, jeden z nejlepších a nejzkušenějších ve World Tour.

Co hraje proti Belgičanovi

To všechno mu hraje do karet, ale stejně to nemusí stačit. Kolem Remca Evenepoela totiž visí i několik otazníků.

Ten hlavní – mladý Belgičan ještě Grand Tour nedojel. Jel jen jednou Giro, v roce 2021. A stejně jako teď na této Vueltě vypadal na začátku velmi dobře. Do 15. etapy byl v první desítce, na dostřel pódiu. Ale v 17. etapě odstoupil.

I teď, na hraně třetího týdne, začíná ztrácet. Kvůli covidu navíc přišel o důležitého pomocníka Pietera Serryho. V královské 15. etapě zůstal nadlouho na čele úplně sám a zdá se, že netakticky i sám určoval na čele tempo skupiny.

Tým Quick-Step Alpha Vinyl je supersilný, ale nemá zkušenosti s výhrami na Grand Tour. Nikdy žádnou nevyhrál, i proto, že se na tento druh závodů dosud naplno nesoustřeďoval. A v tom může být problém.

Třetí týden je pro talentovaného Belgičana neprobádaným územím. Jen pro představu, co třetí týden znamená. Máte už za sebou přes 2 000 km, strašně těžkou dřinu den za dnem a vzrůstající únavu. Fyzickou i psychickou. Je na vás obrovský tlak. Už máte za sebou první pády. Podpora týmu se tenčí. Víte, že nesmíte udělat chybu. Jeden další pád nebo defekt v nevhodný okamžik a rázem může přijít ztráta ne v řádu vteřin, ale i minut.

Remco Evenepoel už ukázal, jak silným je závodníkem. Na druhé straně je v něm určitá křehkost. Nemá rád, když věci kolem něj nefungují tak, jak si sám představuje. Ukázalo se to například při pádu ve 12. etapě, kdy se složil vlastní vinou v zatáčce sjezdu. V podstatě nezraněn a s minimální ztrátou naskočil do sedla, ale začal zbytečně křičet na auto rozhodčích a svalovat vinu na všechny kolem sebe.

Cesta Evenepoela k prvnímu vítězství Belgie na Grand Tour od vítězství Johana De Muyncka na Giru v roce 1978 se zdá neotřesitelná. Možné překážky však zůstávají a dlouhá historie debaklů silných vůdců na poslední chvíli je silným varováním před přílišným optimismem.

Primož Roglič

Slovinec Roglič toho letos nevyhrál zdaleka tolik jako Evenepoel. Zato první místa na Paříž–Nice a Critérium du Dauphiné jsou velmi cenné skalpy.

Teď na Vueltě je druhý, s ne malým, ale ani ne s velkým odstupem. Proti Evenepoelovi je však Roglič na Grand Tour jako mazaná liška. „Mistr Vuelta“ vyhrál španělský závod už třikrát po sobě (byl druhý i na Tour a třetí na Giru). A po těch třech vítězstvích už teď v podstatě nemá co ztratit.

V druhém týdnu začal Evenepoela stahovat. Mírně, ale přece. Bylo úžasné ho sledovat třeba v nedělní 15. královské etapě na vrchol Sierry Nevady do výšky 2 512 m. Roglič evidentně nebyl ve své kůži a v nejlepší formě. Přesto se udržel vedoucí skupiny a nakonec získal na Evenepoela další cenné sekundy.

Slovinec to už umí. Umí vyčkávat na svůj okamžik, šetřit síly, zná všechny potřebné nuance třítýdenních bitev.

Za sebou má excelentní stáj Jumbo-Visma, která letos rozdrtila Tadeje Pogačara a vyhrála Tour de France. Ztratili teď sice klíčového pomocníka v kopcích Američana Seppa Kusse, ale mají obrovské sebevědomí a potenciál zlomit dosavadní vývoj závodu.

Co hraje proti Slovinci?

Roglič nemá nic jisté, je na tom teď hůř než Belgičan. Evenepoel sice začal ztrácet čas v horách, ale Slovinci docházejí etapy, aby mohl zacelit ztrátu. Zbývají mu tři s horskými dojezdy. Nebo nějaký zvrat na rovinaté etapě, když zafouká vítr. Všichni ovšem vědí, že mistrem jízdy na větru bývá právě belgický tým Remca Evenepoela.

Roglič a Jumbo-Visma musejí ambiciózního Belgičana prostě zlomit. Kdy a kde, to je otázka. Vtip je v tom, že podobných zvratů na poslední chvíli zažila Vuelta asi víc než kterýkoli jiný velký závod.