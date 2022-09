Covid drtí Vueltu, už je to vážné. Pro Frooma žádný vtip

Sběr důležitých bodů stále probíhá a výsledky z Vuelty mohou vše dost ovlivnit. Eurosport upozorňuje, že zatím jsou pod „čarou ponoru“ stáje Lotto Soudal a Israel-Premier Tech, přičemž ve vážném ohrožení se ocitá i Movistar a BikeExchange-Jayco. Co to znamená? Například to, že takové hvězdy pelotonu jako Caleb Ewan nebo Chris Froome by nemohly soutěžit v největších cyklistických závodech.