Registrace na čtvrtou dávku proti covidu začíná. Kdo by měl vyrazit a kam?

Druhá posilující dávka není v Česku úplnou novinkou, lidé si pro ni už pár týdnů mohou dojít třeba ke svému praktikovi nebo do walk-in očkovacích míst, kam se nemusejí registrovat.

Pro koho je látka určená, co víme o jejím efektu a z jakých látek můžete vybírat?

Celý proces by měl odpovídat tomu, co už zájemci o očkování v Česku delší dobu znají. Lidé se k přihlášení dostanou přes centrální rezervační systém na webové adrese crs.uzis.cz, kde si také zvolí očkovací místo. Poté, co jim přijde zvací SMS, si budou moci vybrat i dostupný termín očkování a rezervovat si ho.