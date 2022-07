Čtvrtá dávka: Komu se vyplatí a jak zabírá na nové mutace

O aplikaci čtvrté dávky vakcíny se začalo v Česku diskutovat poté, co ji pro lidi nad 60 let a rizikové skupiny doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). A to i kvůli nástupu letní vlny covidu, která v minulých týdnech dorazila také do Česka.