Dodávky paxlovidu se vyřeší do konce srpna, věří Válek

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) očekává, že situace kolem dodávky léku paxlovid na covid-19 do ČR se vyřeší do konce srpna.

„Minulý týden jsme dostali smlouvu ze Spojených států, teď jsme jí připomínkovali, odesílali jsme ji do New Yorku. Já předpokládám, že do konce srpna bude vše vyřešeno,“ řekl k tomu bez dalších podrobností Válek.