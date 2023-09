Čtyři hříšníci z derby Slavia–Sparta dostali tvrdé tresty

Čtveřice nejviditelnějších hříšníků nenávistného nedělního derby Slavia–Sparta dostala od disciplinární komise tvrdé tresty. Oba kapitáni si nezahrají – Jan Bořil čtyři zápasy a Ladislav Krejčí dva zápasy.

Asistent trenéra Pavel Řehák (Slavia) nesmí působit na lavičce v příštích dvou zápasech a na jedno utkání se nepodívá vedoucí A-mužstva Miroslav Baranek (Sparta).

Jak velká ztráta je to pro oba kluby? Pojďme si čtyřku potrestaných přiblížit v následujících mikroprofilech.

Ladislav Krejčí – trest dva zápasy

Kapitán Sparty, na obránce mimořádně produktivní, skvělý hlavičkář, potíže s emocemi.

I sparťanští fanoušci, kteří jsou hodně nároční, se shodují, že je Krejčí jednou z nejvýraznějších osobností pražského klubu. Bude Spartě chybět výrazněji než Bořil Slavii – už proto, že Sparta po pohárovém zápase hraje v dalším ligovém kole proti Plzni.

Pravý sparťanský kapitán. „Ten požadavek naplňuje,“ přikyvuje Václav Němeček, vicemistr Evropy 1996 a účastník mistrovství světa 1990 v Itálii ještě s federálním výběrem.

Dokáže i ocenit, jak se kluk z Brna prosadil ve slavném klubu. „Já přišel z Hradce a vím, jak to bylo těžké zvyknout si v hlavním městě a vydobýt si v týmu pozici,“ vzpomíná Němeček. „Až mě to překvapuje, za jak krátkou dobu se mu to podařilo,“ přidává se Jiří Kučera, jenž Krejčího přezval ve Zbrojovce Brno v jeho 13 letech. „Typický kluk z jižní Moravy, ještě s tím svým přízvukem a výrazným slovníkem, to jsem ani nečekal,“ netají.

Anketa Považujete trest pro Ladislava Krejčího za přiměřený? Ano 14 % Ne, měl dostat větší trest 71,4 % Ne, měl dostat menší trest 14,6 % Celkem hlasovalo 6843 čtenářů.

Rovnice je jednoduchá – Sparta po devíti letech získala loni titul a byla to do značné míry zásluha především dvou mužů: Briana Priskeho a Ladislava Krejčího. „Jednoznačný lídr mužstva,“ pronáší glosátor domácího fotbalu Petr Švancara. „Podává výborné výkony, umí i ostatní nahecovat nejen jimi, ale i řečmi,“ rozebírá. „I v nároďáku bude výraznou osobností,“ předpovídá Švancara.

Jeho cestu vzhůru už dříve hyzdily excesy. V prosinci 2020 udeřil ošklivě pardubického Tomáše Solila, dostal za to trest na čtyři zápasy. „Omlouvám se, za faul jsem byl po právu vyloučen,“ napsal okamžitě na sociální sítě. „Každý souboj chci vyhrát a jdu do všeho naplno, ale to bylo za hranou, uvědomuju si to,“ omlouval se tehdy.

Krejčí rád a často komentuje výroky rozhodčích, čímž také vyvolává jejich nevoli a navyšuje si pověst disciplinárně problémového hráče. „Neumí se smířit s porážkou,“ popisuje Kučera.

V nedělním derby to zřejmě bylo jeho dosud nejviditelnější extempore.

Jan Bořil – trest čtyři zápasy

Příležitostný kapitán Slavie (v derby jím byl), muž na sklonku kariéry, u ostatních klubů má pověst toho, který ostatní nejvíc dráždí.

Jan Bořil má za sebou obdivuhodnou část kariéry, kdy se dokázal dostat z těžkého zranění zpět do sestavy Slavie. Lékaři mu oznámili, že může být rád, že bude žít zdravě – on se ale extrémní vůlí dokázal vrátit do Trpišovského týmu nikoliv za zásluhy, ale jako platný obránce.

Bořil je jedním z posledních hráčů, kteří pamatují osobně silnou Slavii ze začátku Trpišovského éry, kdy sešívaní hráli Ligu mistrů proti Barceloně a v Evropské lize vyřadili Sevillu v nastavení (zápas, který mnoho současných slávistů označuje za vrcholný zážitek spojený s klubem) – tedy éru, do níž patřili třeba Tomáš Souček, Ondřej Kúdela či Vladimír Coufal.

Anketa Považujete trest pro Jana Bořila za přiměřený? Ano 19,8 % Ne, měl dostat větší trest 61,8 % Ne, měl dostat menší trest 18,4 % Celkem hlasovalo 5247 čtenářů.

Bořil se v současném A-týmu pohybuje vhledem ke konkurenci na hraně základní sestavy. Ale do nedělního derby ho trenéři na hřiště poslali, dokonce v roli kapitána. Vzkaz to byl zřejmý: čekáme, že derby bude válka a náš hlavní válečník je Jan Bořil. Byl – se vším všudy.

Ve rvačce v 88. minutě byl aktivnější, alespoň tak to bylo hodnoceno, protože kromě vzájemného škrcení s Krejčím stihl ještě poslat k zemi dalšího sparťana Haraslína. Nebýt Lukáš Provoda, který Bořila odvedl z ringu, bůhví, jak by se incident odvíjel dál.

„Já to s derby mám nastavené tak, že ho nechci prohrát, nechci,“ prohlásil Bořil v Totálním podcastu, který připravuje slavistický klub pro své příznivce. A jak upouští Bořil emoce? „Po zápase se snažím chodit na ryby. Jsem tam sám, jen tak se kochám,“ řekl ve zmíněném podcastu.

Miroslav Baranek – trest jeden zápas a pokuta 10 tisíc Kč

Vedoucí A-mužstva ve Spartě.

Pětinásobný mistr ligy se Spartou. Ve své hráčské éře působil jako záložník, v reprezentaci České republiky odehrál 17 zápasů, v nichž vstřelil pět branek.

V současné roli v realizačním týmu Sparty je od roku 2011.

Během derby porušil pravidlo, že realizační tým nesmí vstoupit na hřiště, kam se vydal za Pavlem Řehákem.

Pavel Řehák – trest dva zápasy a pokuta 40 tisíc Kč

Asistent trenéra ve Slavii.

Devětapadesátiletý Řehák dělá asistenta kouči Jindřichu Trpišovskému od roku 2018. Sám hrál za Slavii, ale třeba i v Japonsku, kde i trénoval (Vissel Kóbe).

V české nejvyšší soutěži Pavel Řehák odehrál 186 utkání, ve kterých si připsal 40 gólů. Ve Slavii je vlastně už jednou z trenérských legend, byť na pozici asistenta. Byl po ruce i trenérovi Karlu Jarolímovi, oběma se jim povedlo dostat Slavii dvakrát do Ligy mistrů.

Je silně emotivní, což se naposledy projevilo v 88. minutě derby, kdy vnikl na hřiště poté, co se do rvačky dostali Krejčí s Bořilem.

