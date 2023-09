Na život a na smrt. Kde leží hranice rivality mezi Slavií a Spartou

Vina za zpackané derby ale ležela na všech: hráčích, trenérských týmech (vběhnout do hřiště v průběhu zápasu, to už je něco), v hledišti.

Nejjednodušší a nejzbabělejší by bylo všechno hodit na rozhodčího Ladislava Szikszaye. Snadno se mu vyčte, že neuhlídal brutalitu hry, včas nezasáhl, když rozpoznal, kam utkání spěje, vymklo se mu z rukou. Ale troufám si tvrdit, že i on je oběť.

Samozřejmě se dopustil přehmatů a omylů, určitě k nim patří neudělení druhé žluté karty = vyloučení za penaltový zákrok ekvádorského legionáře ve službách Sparty. A v tom okamžiku – 56. minutě – by utkání výsledkově pohřbil, těžko by oslabení hosté mohli pomýšlet na vyrovnání, když si nebyli schopni vytvořit jedinou příležitost ani za plného početního stavu. Szikszay nehodlal být tím, kdo určí jasného vítěze.

A máme tu další hráče. Vše vlastně odstartoval sparťanský útočník Jan Kuchta, nedávná modla Slavie, který se kvůli svému chování při přestupu do Sparty stal pro slávistické příznivce největším vyvrhelem. Zajel ostře v začátku utkání do Bořila, čímž nastartoval derby k nekoukatelným rozměrům.

Natož v hledišti. Největší nenávist tryskala z obou táborů. Slávisté, kteří se chlubí vtipnými a vynalézavými pokřiky, přivítali soky ubohým skandováním Smrt Spartě a k tomu vytvořili i choreo. Sparťané si neodpustili neméně ubohé Jude, Slavie. Vysvětlovat jim, co židé prožili – i na půdě Česka – v době holokaustu, by bylo zbytečné. Ostatně pokus současného vedení zjistit, jak příslušníci tohoto ponižovaného náboženského etnika zasáhli do chodu jejich klubu, rychle ztroskotal, když zvěděli, že velmi podstatně. Jako do všech sfér života v české kotlině.