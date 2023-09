Kapitáni se drželi pod krkem. Proč se rivalita derby zvrhla v nenávist

Svátek fotbalu se tentokrát v derby „S“ nekonal. Jako by zúčastněné strany úplně ztratily zájem o kopání do míče. Hráči se raději okopávali navzájem, z rivality vyhřezla nenávist. A tohle derby si všichni zapamatují jako ostudné.

Jaromír Bosák poukázal na to, jak divočinu na hřišti ještě umocňovali členové realizačních týmů. Někteří z nich se chovali doslova jako smyslů zbavení. „A chvílemi to tam vypadalo jako ve scénách z Okresního přeboru,“ připomněl Bosák oblíbený seriál z fotbalového „pralesa“.

„Když se po utkání, ve kterém se Jan Bořil myslím zrovna neprezentoval způsobem, který by byl vzorem mládeži, na oficiálním twitterovém účtu Slavie objeví: ‚Jan Bořil - kapitán, lídr, srdcař'‘, tak mi přijde, že někomu něco spadlo na hlavu. To se všichni zbláznili?“ upozornil Luděk Mádl na to, že i oficiální před- a pozápasová komunikace zůstala hodně dlužná duchu fair play.

„V každé kabině před derby padají věty, že to bude válka. Většinou se to ale myslí obrazně. Jde o zdravé nasazení. Právě bojovná nálada a vítězná mentalita dělají z těch zápasů unikum. Před tím, aby se utkání nezvrhlo do příliš agresivní polohy, ho musí uchránit tým rozhodčích. Jenže ti to hrubě nezvládli. Podcenili úvodní ostřejší zákroky, což přispělo k eskalaci emocí a pokažení celého zápasu,“ míní Karel Tvaroh, bývalý fotbalista.