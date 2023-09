Sedm kulí jako ve Zlíně. Debaklem psal Vrba opět plzeňskou historii

Trenér Pavel Vrba byl strůjcem historických úspěchů Viktorie Plzeň nedávných let. Teď z lavičky Zlína sledoval nejvyšší historickou výhru Viktorie na půdě ligového soupeře, tentokrát coby poražený. Byl to i jeho osobní debakl.

„Způsob defenzivní práce zlínského týmu měl druholigové parametry,“ poznamenává moderátor Jaromír Bosák. „A to ještě urážíš druhou ligu,“ přisazuje si Luděk Mádl. Společně s Karlem Tvarohem, bývalým hráčem rezervy pražské Sparty, se shodují, že s tímto způsobem hry by se Zlínští nejspíš dočkali vysokého debaklu, i kdyby hráli proti Viktorii celý zápas v 11 hráčích, a že tedy ani brzké vyloučení jednoho z nich není omluvou.

„Hráči sice v kabině slyší, aby se plně soustředili na aktuální zápas, říká se to tak i do médií. Ale ve skutečnosti je ohromně těžké nepustit si vůbec do hlavy, že ten nejdůležitější zápas se hraje až v neděli,“ nabízí pohled do psychiky hráčů Karel Tvaroh.