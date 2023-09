Z Anglie si pro Trpišovského přijeli až do Prahy. Odmítá i reprezentace

Možná leckoho překvapí, že zápas české reprezentace s Albánií nesledoval Jindřich Trpišovský před týdnem v Edenu, kde coby trenér Slavie tráví obvykle spoustu času. Má to ale svou logiku.

„Se synem jsme se společně dívali doma v televizi,“ říká slávistický kouč, který coby exkluzivní host podcastu Nosiči vody přiznal, že mu právě reprezentační pauzy umožňují dát si alespoň na pár dní „detox od lidí“ a trávit čas s rodinou, případně si užít klidu samoty.

Přes televizní obrazovku tedy sledoval utkání, ve kterém nastoupila řada jeho současných či bývalých svěřenců. A výsledek 1:1 jim i jejich spoluhráčům zkomplikoval postupovou matematiku v jejich vysněné cestě na Euro 2024.

„Kluci nehráli dobře“

„Já mám ty kluky rád, hráče i Jardu Šilhavého,“ zmiňuje Trpišovský trenéra národního týmu, na jehož hlavu se po utkání snesla silná kritika.

„Kluci nehráli dobře, to všichni víme,“ nezastírá Trpišovský, že se utkání českému výběru příliš nepovedlo. Podle trenéra Slavie chyběl gól vstřelený ze standardní situace. A velký kredit od něj za svůj výkon dostal albánský tým. „Koho bych si z něj vybral do Slavie? Ti kluci už hrají Serii A, to je nad naše možnosti,“ usmívá se.

Kdyby si mohli vybrat fanoušci, shodli by se nyní podle všeho na tom, že by českou reprezentaci měl vést právě Trpišovský. Jenže ten má ve Slavii smlouvu platnou až do léta 2026. A Slavia ho z ní nemíní uvolnit. Ostatně právě to se šéf svazu Petr Fousek dozvěděl, když se slávistického prezidenta Jaroslava Tvrdíka před rokem a půl na tuto eventualitu zeptal.

Ani sám Jindřich Trpišovský teď nijak nehoří touhou změnit adresu a vést reprezentační tým. „Nezamýšlím se nad tím, ta doba je vzdálená, pokud vůbec někdy přijde,“ říká v podcastu. „V hlavě mám jenom Slavii. A nemá smysl přemýšlet nad tím, co není na stole. Nikdo neví, co bude za rok nebo za dva. A teď nemá smysl to řešit.“

S Nottinghamem v Intercontinentalu

Trpišovský prozradil, že česká reprezentace není jediná, která od něj dostala košem. „Nějaké ty nabídky se v průběhu času objevují. Byl mezi nimi i národní tým z cizí země. Ale já tyhle věci neřeším. Můj agent Jirka Müller ode mě ví, že chci být ve Slavii. Když někdo někomu napíše, že by se chtěl se mnou sejít, tak řeknu: Vyřiďte si to s Jirkou. A jsem z toho venku.“

Trenér Slavie připouští, že několika schůzek se zájemci o jeho služby se nakonec přece jen zúčastnil. „Bylo to, tuším, dvakrát nebo třikrát.“ A jednu z těch zmíněných výprav tvořila delegace anglického klubu Nottingham Forest.

Jeho historie je fascinující, Nottingham s trenérem Cloughem na lavičce dvakrát v řadě triumfoval v Poháru mistrů evropských zemí, a to v letech 1979 a 1980. Právě Brian Clough je trenérův velký oblíbenec, jak Trpišovský zmínil v podcastu, viděl film Prokletý klub o Cloughově předchozím nevydařeném angažmá v Leedsu United možná i stokrát.

Přesto řekl Jindřich Trpišovský i Nottinghamu Forest: „Bohužel, nezlobte se, chci zůstat ve Slavii.“

Kdy a jak se to stalo?

„Bylo to v tom období po Lize mistrů,“ připomíná Trpišovský ročník 2019/20, kdy se Slavií čelil ve skupině nejblyštivější klubové soutěže Interu Milán, Dortmundu a Barceloně.

Kdo je Jindřich Trpišovský Fotbalový trenér, je mu 47 let. Co se týče dospělých fotbalistů, vedl od roku 2013 Viktorii Žižkov, od léta 2015 Slovan Liberec a v prosinci 2017 přišel do Slavie. Se Slavií získal mistrovské tituly v letech 2019, 2020 a 2021. Pohárovou trofej pak v letech 2018, 2019, 2021 a 2023. V ročníku 2019/20 postoupil se Slavií přes Kluž do Ligy mistrů, kde hráli ve skupině s Interem Milán, Dortmundem a Barcelonou. Třikrát už hrál se Slavií čtvrtfinále Evropské či Konferenční ligy. Postupně s Chelsea, Arsenalem a Feyenoordem.

Nottingham Forest v tom ročníku působil v Championship, což je druhá nejvyšší anglická soutěž. A skončil v ní sedmý, těsně pod hranicí postupu do závěrečného play-off. Návrat mezi elitu, o němž Nottingham toužil od svého sestupu v roce 1999, se mu vydařil až v roce 2022. Tedy dva roky po pražské schůzce s Trpišovským. Jak k ní došlo?

„Zavolal mi Jirka Müller a povídá mi: Hele, oni jsou tady v Praze, v Intercontinentalu. A chtěli by se s tebou sejít, vidět tě. Tak jsme za nimi den nato ze slušnosti jeli. Tenkrát to bylo jenom na mně, jak se rozhodnu,“ vybavuje si trenér. Zvolil si tehdy setrvání ve Slavii.

Musa jako hromosvod

V podcastu také Trpišovský odpověděl na otázku, zda má v plánu setrvat v Edenu tak dlouho jako sir Alex Ferguson v Manchesteru United.

Vysvětlil, proč je nyní podle něj obtížnější postavit tak silný slávistický tým, jako byl ten se Součkem či Coufalem, se kterým hrál Ligu mistrů a sbíral i četné další trofeje.

Prozradil, proč mu chybí hráč typu Nica Stancia a jak se ho snaží nahradit. A nebál se ani otázky, která liga by jednou mohla slušet Matěji Juráskovi, ze kterého podle Trpišovského může jednou vyrůst opravdu velký hráč.

A to není zdaleka vše, v průběhu zhruba hodinového rozhovoru se trenér Slavie dostal s moderátory Jaromírem Bosákem a Luďkem Mádlem i k řadě dalších témat a zajímavostí. Třeba proč mu Petar Musa sloužil jako hromosvod a ještě byl za to trenérovi vděčný.

Poslechněte si speciální vydání podcastu Nosiči vody v přehrávači na začátku článku a dozvíte se víc.