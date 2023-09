Trenér Šilhavý nestíhá reprezentační tempo. Kde hledat náhradu?

Domácí remíza s Albánií 1:1 znamená pro českou fotbalovou reprezentaci v kvalifikaci o Euro 2024 komplikaci. A nejen to. Nečitelná zápasová taktika, nevydařená střídání i komunikační klopýtání poodhalily řadu problémů k řešení.

Co všechno bylo proti Albánii na hřišti špatně? Proč česká fotbalová reprezentace nemá charakteristickou herní tvář? Co všechno odhalil následný, už povedenější přípravný zápas v Maďarsku? Musí Tomáš Souček opravdu odehrát úplně všechno? Víc se dozvíte v podcastu.

Nosiči vody se věnovali i problémům reprezentace mimo trávník. Zajímali se o to, proč se vztah českých fanoušků vůči národnímu týmu dlouhodobě ochlazuje, proč příznivci dávají větší a větší důraz na klubový fotbal. A reprezentační přestávky už mnohým začínají vysloveně vadit. Zdá se, že v Česku intenzivněji než v zahraničí.

„Podle mě spousta problémů současného nároďáku souvisí se špatnou komunikací realizačního týmu, v čele s Jaroslavem Šilhavým. Neznám ho osobně, nicméně vím, že jde o férového chlapa. Jenomže to samo o sobě nemusí stačit. Je zapotřebí, aby reprezentační trenér dobře komunikoval své tahy, taktické požadavky nebo obecnou vizi. A to se všemi - s hráči, s médii, s veřejností,“ zamýšlí se Karel Tvaroh, bývalý fotbalista pražské Sparty. „Když jsem viděl na YouTube video „S repre za kulisy“ po zápase s Poláky, bral jsem to jako špatný vtip,“ dodává.