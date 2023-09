Lovec talentů pro Saúdskou Arábii končí ve Slavii a mluví o Tvrdíkovi i Trpišovském

Jeho kariéra ve fotbalové Slavii rychle stoupala.

Ještě loňský podzim strávil 44letý saúdskoarabský trenér Abdalhakím at-Tuwajdžrí u B-týmu, na konci února se už stal jedním z asistentů Jindřicha Trpišovského. V létě ale vršovický tým opustil a nyní jedná o novém angažmá.

„Chci se vždy posouvat dál. A musím říct, že moje vztahy s klubem jsou stále skvělé,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Seznam Zprávy. Trenér, který vystudoval profesionální licenci v Anglii a dříve pracoval jako sportovní ředitel prvoligového saúdskoarabského týmu Al-Ettifaq FC (dnešní působiště Jordana Hendersona a Georginia Wijnalduma) nebo trénoval saúdskoarabské talenty ve Španělsku.

V rozhovoru mluví o své pozici ve Slavii, svém vztahu k jednotlivým hráčům i o obviněních ze sportswashingu, které padají na Saúdskou Arábii kvůli jejím masivním investicím do fotbalu.

Po jedné sezoně opouštíte pražskou Slavii. Jaké máte další plány?

O dalších plánech se právě rozhoduje, nemůžu o tom v této chvíli mluvit. Zvažuji různé možnosti, ucházím se o různé pozice a čekám na tu pravou příležitost ve správný čas. Ani moji nejbližší to v tuto chvíli nevědí. Ale doufám, že se to brzy dozvím.

Zmiňujete různé pozice… Stále tedy jde o trénování?

Ano, samozřejmě.

Váš odchod ze Slavie je trochu překvapivý, zdálo se, že v klubu rychle postupujete. Začal jste v B-týmu a po několika měsících se posunul k „áčku“.

Je to vlastně normální postup, takový je život. Já se vždy chci posouvat někam dál, přijímat novou výzvu. A musím říct, že moje vztahy s klubem jsou stále skvělé. I nadále spolu komunikujeme a oni se mě snaží udržet. Je to ale o mých osobních ambicích, toužím po další zkušenosti, dostat zásadnější roli a převzít větší odpovědnost, zkrátka dostat se výše. Slavia má v současné době velmi dobře nastavené struktury, mají své kouče a metodologii a jsou s tím spokojeni. Vzal jsem si od nich spoustu dobrých věcí a teď se snažím najít další místo, kde bych se mohl profesně posunout.

Co přesně jste měl v trenérském týmu na starosti?

Běžné povinnosti asistenta, jako je pomoc v tréninkovém procesu, analýzy soupeřů, vedení individuálních tréninků některých hráčů nebo spojení s B-týmem a s hráči v zahraničí.

Jak byste popsal svoji spolupráci s Jindřichem Trpišovským a jeho kolegy?

Je to trenér, který byl v posledních letech ohromně úspěšný, i proto s ním Slavia prodloužila smlouvu na několik dalších let. Jeho úspěchy jsou jasné, každý si pamatuje, čeho Slavia dosáhla. Byl to obrovský úspěch, který jen přerušila pandemie koronaviru. Nebýt jí, dosáhl by podle mě klub ještě výše. Trenér odvádí fantastickou práci, stejně jako lidé kolem něj. Když se na to někdo dívá zvenčí, může mu to připadat snadné, když jste ale uvnitř, vidíte, že to snadné není. Od Jindřicha Trpišovského jsem se hodně naučil, je zkušený a ví, jak v klubu udržet rodinné prostředí. Je úspěšný a jsem si jistý, že bude úspěšný i nadále.

Vážím si jeho i předsedy (Jaroslava Tvrdíka, pozn. red.). Odvádějí skvělou práci i při přivádění nových hráčů a vyhledávání talentů – podívejte se na Christose Zafeirise nebo Igoha Ogbua, jak vynikají. Ukazuje to na dobrou práci ve skautingu. Se Slavií jsem byl moc spokojený, navždy zůstane v Česku mým klubem číslo jedna. I kdybych se třeba stal trenérem jiného týmu české ligy, Slavii budu mít vždy v srdci.

Kdo byl vaším neoblíbenějším hráčem ve Slavii? Co se fotbalových i lidských kvalit týče…

Těžká otázka, spousta kluků tam byla opravdu super. Mohl bych jmenovat všechny, ale pár se mi jich vybaví ihned. Jedním z nich je Zafeiris, určitě Ogbu, Peter Olayinka, Ivan Schranz, Tomáš Holeš. To je opravdu skvělý člověk, vůdce a kamarád v jednom. Je také dobrým příkladem pro mladé hráče. Matěj Jurásek se, myslím, v příštích deseti letech stane jedním z nejlepších hráčů v Evropě. Když jsem ho viděl poprvé, byl jsem unešený, on je zlatým drahokamem České republiky.

Skvělý byl i David Jurásek. Jsem rád, že přestoupil do velkého klubu za další výzvou. Nesmím zapomenout ani na dalšího hráče, k němuž mám blízko, tím je kapitán Bóřa (Jan Bořil, pozn. red.). To je hráč, který spojuje minulost, současnost a budoucnost Slavie. Klub má hluboko v srdci, vidíte to na každém jeho kroku. Je vždy stoprocentní profesionál, ať už hraje za béčko, nebo za první tým, nebo se převléká v šatně, prostě všude. Fajn jsou ale i ostatní, třeba Mick van Buren je výborný kluk, na hřišti i mimo něj. Mrzelo mě, když jsem viděl odcházet Ondřeje Lingra. Taky skvělý kluk, který vám dává energii, že máte chuť jít a bojovat. Tihle všichni kluci a jejich bojový duch a charakter zajišťují úspěch Slavie.

Jak jste se ve Slavii domlouval? Umí hráči anglicky?

Většina z nich ano, což pravděpodobně lidé zvenčí nevědí. Samozřejmě že když jsem začínal, více jsem komunikoval se zahraničními hráči, z těch mluví anglicky všichni, takže jsme si rychle porozuměli. Postupně jsem se ale dostával blíže i k ostatním, třeba k Ivanu Schranzovi, Holešovi, Lingrovi… A zjistil jsem, že i většina Čechů mluví anglicky, což je i pro ně důležité.

Teď promiňte jednu nepříliš zdvořilou otázku. Když jste přicházel do Slavie, někteří fanoušci spekulovali o tom, že hlavním cílem vašeho angažování bylo přitáhnout peníze od saúdskoarabských investorů…

Nemyslím si to, protože pan Tvrdík navázal vztahy s lidmi v Saúdské Arábii už předtím, než jsem já přišel. Spolupracuje s ministerstvem sportu skrze program, jehož jsem byl já součástí, když jsem byl ve Španělsku. Tam jsem dělal hlavního trenéra. Mluvil jsem tehdy přes svého agenta s různými kluby, jedním z nich byla Slavia. Vzhledem k výše popsané spolupráci mě znali, viděli, jakým způsobem pracuji, a řekli, že se mnou chtějí spolupracovat.

Takže i když teď odejdu, spolupráce pana předsedy se Saúdskou Arábií bude pokračovat a poroste. On je pro nás – myslím pro Saúdskou Arábii – velice důležitý díky svým znalostem a zkušenostem a tím, co udělal ve Slavii. V budoucnu nám může velmi pomoci. Spolupráce tedy rozhodně nezávisí jenom na mně. Já jsem byl jen její součástí.

Slavia také loni uzavřela dohodu o spolupráci s Ronaldovým týmem Al-Nassr. V čem by měla konkrétně spočívat?

To přesně nevím. Vím jen to, že předseda Tvrdík měl schůzku s lidmi z ministerstva sportu a také se sešli s představiteli Al-Nassru. Myslím, že je to hlavně o předávání metodologie, možná i s potenciálem na výměnu hráčů nebo nějaká hostování. Já sám jsem na té schůzce nebyl, takže vám to přesně neřeknu. Bylo to v prosinci loňského roku.

Vaše země teď zažívá skutečný fotbalový boom. Věříte, že může být trvale udržitelný, nebo půjde jen o epizodu jako v případě Číny?

Jsem ve velmi privilegované pozici, protože mám blízko k lidem, kteří vedou tento projekt. V minulosti jsme spolupracovali a vyměňovali si názory na to, jak naši ligu vylepšit. Taková je i ambice vlády. Saúdští Arabové jsou a vždy byli obrovskými fanoušky fotbalu už od dob mého dětství, i proto jsem se stal fanouškem i já. V Saúdské Arábii je fotbal sportem číslo jedna, dvě i tři, což ale svět neviděl, všiml si toho až teď s velkými investicemi do hráčů a klubů.

Chápu, že si lidé mohou myslet, že to bude podobné jako v Číně. My jsme ale jiní než Čína: v Číně není fotbal hlavním sportem,, tím je basketbal. V Číně měli navíc záměr zatraktivnit ligu proto, aby přilákali do země zahraniční investice.

V Saúdské Arábii je to odlišné. Já ten plán znám, sahá do roku 2030 a jeho cílem je udělat z tamní ligy jednu z pěti nejlepších na světě. Zdroje tu jsou, fanouškovská vášeň také, máme i infrastrukturu, kterou vylepšujeme. Tyto investice proto vidím jako dlouhodobou vizi, protože saúdská vláda vidí pozitivní dopad fotbalu na saúdskoarabský lid, zvláště na jeho zdraví, které je nejdůležitější.

V některých zahraničních médiích se objevují obvinění, že investice do fotbalu jsou jen takzvaným sportswashingem, který má odvrátit pozornost od porušování lidských práv ve vaší zemi, od politických vězňů atd. Co si o tom myslíte?

Když si na vás někdo udělá názor ještě dříve, než s vámi vůbec promluví, vždy vám dá nějakou nálepku, kterou si vymyslí. Když budeme investovat do některého klubu třeba ve Velké Británii, Britové to označí za sportswashing. Když budeme investovat do klubu doma, nazvou to také sportswashingem. Kdy se zbavíme těchto obvinění? Nevím. Kdokoliv nás ale takto obviňuje, dívá se na nás s nenávistí a upírá nám právo na rozvoj.

Já s tím nesouhlasím, nestarám se o to, co si myslí ostatní, my se jen snažíme rozvíjet naši zemi. Ta obvinění jsou založena na rasismu a nenávisti a já ani další lidé v Saúdské Arábii se tím netrápíme. Když se budeme snažit rozvíjet naši ligu, někomu se to líbit bude, někomu ne. Nejsem politik, abych na toto dokázal dobře odpovědět, a nejsem ten, kdo by ukazoval na jiné země, kde co dělají špatně. Vím jen, že naším cílem je zlepšit ligu.

Jste určitě v kontaktu se saúdskoarabskými fotbalovými týmy. Doporučíte jim nějaké české hráče?

Tuhle otázku vždy dostávám od mých kolegů a přátel v Saúdské Arábii, neustále se bavíme o zajímavých hráčích. Když mě tu navštívili představitelé saúdskoarabské ligy, viděli několik zápasů a mladí hráči z české ligy na ně udělali dojem. Jak ti zahraniční, tak i čeští. Vždy se mě proto ptají – a já nesleduji jen českou ligu, ale i celou střední a východní Evropu, vidím spoustu zápasů. A saúdskoarabské kluby hledají talenty, v minulosti se už o některých hráčích diskutovalo. Teď vědí, že mají v Česku mě a mohou se mě na hráče ptát, jsem jako jejich velvyslanec.