Smrt, utržené končetiny, bití. I to čeká lidi mířící do Saúdské Arábie

„Stříleli na nás opakovaně. Viděla jsem zabíjení lidí způsobem, jaký jsem si nedokázala představit. Viděla jsem 30 zabitých lidí na místě. Schoulila jsem se pod skálu a spala jsem tam. Vnímala jsem, jak kolem mě spí lidé. Ty, co jsem považovala za spící, ale byli ve skutečnosti mrtví. Vzbudila jsem se a byla jsem sama.“

Tak popsala setkání se saúdskoarabskou pohraniční stráží na jednom z nelegálních hraničních přechodů z Jemenu do Saúdské Arábie čtrnáctiletá dívka Hamdiya. Její příběh není výjimečný.

Uprchlíci z Etiopie volí „východní“ neboli „jemenskou trasu“ s cílem dostat se do Saúdské Arábie často s vidinou zlepšení své materiální situace - prchají před chudobou, kvůli dopadům klimatické krize, potravinovým krizím. Mnohdy je ale důvodem útěku z vlasti i potlačování lidských práv v důsledku bujících etnických konfliktů, včetně války v severoetiopském Tigrajském státu ( více zde ).

Rozvojové země se obávají důsledků ruského „ne“ dohodě o vývozu ukrajinského obilí. Jak popsal pro Seznam Zprávy humanitární pracovník Walter Mawere, který působí v Somálsku, ceny porostou a více lidí spadne do chudoby.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se o nebezpečnou cestu z Afrického rohu až do Saudské Arábie pokusí více než 200 tisíc lidí ročně.

Utíkající Etiopané musí při cestě z Afrického rohu nejdříve na lodi překonat Adenský záliv, dostat se do Jemenu a následně překročit hranici do Saúdské Arábie. Za cestu dají pašerákům často své veškeré úspory. Na oplátku se s násilím a nelidským zacházením setkávají už od samého počátku.

Z Jemenu do Saúdské Arábie obvykle přecházejí v hornaté pohraniční oblasti oddělující jemenskou provincii Saada a saúdskouarabskou provincii Džizán na jihozápadě země. Pohraniční stráž království proti nim při tom podle HRW brutálně útočí, například výbušninami a střelnými zbraněmi. Snaží se je zastavit.

„Hned poté, co jsme dorazili (na hranici) na nás (saúdskoarabští pohraničníci) začali střílet… Mnoho lidí zemřelo. Ve skupině 200 migrantů jich přežilo jen 50,“ vyprávěla HRW dvacetiletá Dahabo, která se pokusila hranici překročit v prosinci 2022.

„Šla jsem se 170 lidmi. Většinou to byly ženy, šly i děti. Saúdové na nás stříleli ze zadní části auta. Viděla jsem, jak něco házejí z auta… Po střelbě lidé přicházeli o ruce, nohy a my jsme jim nemohli pomoct, protože jsme se museli postarat o sebe. Na vlastní oči jsem viděla, jak zabíjejí lidi. Viděla jsem dvacet mrtvých,“ vypověděla dvacetiletá Hadiya, která se pokusila překročit hranici opakovaně. Naposledy v říjnu 2022.

„Ani jsem si nevšiml, že mě postřelili, ale když jsem se pokusil vstát a jít, část mé nohy už se mnou nebyla… Šel jsem do Saúdské Arábie, protože jsem chtěl zlepšit život své rodiny…ale to, v co jsem doufal, se nenaplnilo. Teď za mě dělají všechno moji rodiče,“ popsal svůj příběh britské BBC.