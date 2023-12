Okamžitě po losu fotbalového Eura se strhl boj o lístky. Češi měli štěstí

Šance na postup do osmifinále na fotbalovém Euru v příštím roce jsou pro český tým reálné - a to i po sobotním losu v Hamburku, který Česku přisoudil Portugalsko, Turecko a tým z baráže.

Portugalsko s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem v čele vyřadilo český tým na mistrovství Evropy 2012 ve čtvrtfinále, když jedinou branku vstřelil právě on. Ronaldovi bude v únoru 39 let, ale král střelců z posledního kontinentálního šampionátu hodlá opět hrát a dávat góly.

Turecko otočilo nevídaným způsobem souboj s českým týmem na evropském šampionátu 2008, když ze stavu 0:2 třemi góly v závěru uchvátilo vítězství a postoupilo do dalších kol, přičemž výběru Karla Brücknera stačila remíza. A vlastně tento výsledek způsobil, že dnes už legendární kouč na lavičce skončil.

Přes tyto neblahé zkušenosti si český tým, který ještě nemá trenéra, věří. Zvláště když čtvrtým účastníkem skupiny F bude kvalifikant z baráže, jenž by neměl dosahovat nepřemožitelné síly.

22. června: Baráž C - Česko (Hamburk)

Hledá se jeho nástupce, podle sdělení předsedy fotbalové asociace Petra Fouska bude znám začátkem příštího roku. Ale může to být i dříve.

„Nebude to trvat dlouho,“ uklidňuje Fousek.

Právě nejvyšší muž českého fotbalu, jinak též člen exekutivy UEFA, zastupoval Česko v Hamburku při losu mistrovství Evropy, spolu s ním technický ředitel Erich Brabec. Trenér chyběl. „Není to nejlepší situace,“ přiznal Brabec, jenž je jedním z pověřených, který ho vybírá.

Jelikož termíny zápasů byly dané a jen se losovaly skupiny, nebyl to ovšem takový problém, nic ovlivnit už vlastně nešlo. „Francouzi tam také neměli trenéra, Didier Deschamps přítomný nebyl,“ povšiml si Petr Rada, jenž vedl český tým v neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2010 v Jižní Africe.

Podle něj by nepřítomnost trenéra byla mnohem citelnější při losu kvalifikace, kdy se sjednávají zápasy, jejich pořadí a termíny. Rada to prožil nejen jako hlavní kouč, ale i jako Brücknerův asistent. „Ten při vyjednávání nikdy necouvl, měl svoji představu a tu prosazoval za každou cenu. A skoro vždycky se mu to podařilo,“ vzpomíná Rada.