Los rozhodl. V Euru se po 16 letech uvidíme s Portugalci a Turky

Není to sice příliš přívětivý los , ale o tom, v jaké jsou čeští fotbalisté formě, se přesvědčíme 18. července v Lipsku, kdy český tým svoji účast v turnaji zahájí zápasem proti Portugalcům. O čtyři dny později se pak reprezentace utká s druhým nasazeným soupeřem, a skupinu tak zakončí zápas s Tureckem.

Do naší skupiny také padnou Gruzie, Řecko, Kazachstán nebo Lucembursko. I přes třetí místo by tak mohla cesta vést do play-off.