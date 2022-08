Fotbalové okolnosti okupace 1968. Z Edenu se stal vojenský tábor

UEFA reagovala razantně. Na 30. srpna svolala do svého sídla v Ženevě výkonný výbor a našla řešení: zástupci států, které se účastnily vojenského vpádu, nastoupí proti sobě. Ferencváros se tak měl střetnout s Levski Sofia, Dynamo Kyjev s Ruchem Chorzow. Relativně nejlépe z toho vyšel východoněmecký tým Carl Zeiss Jena, jemuž zůstal původně nalosovaný jugoslávský vyslanec Crvena Zvezda Bělehrad ze spřáteleného státu socialistického bloku.

Nakonec k vystoupení klubů v nejcennější pohárové soutěži ze zemí válečného agresora nedošlo, všechny odstoupily. UEFA přijala jejich rozhodnutí s velkou úlevou, zamezilo se možným nepříjemným konfliktům a provokacím, neboť někdo z dvojice by postoupil do dalších kol a averze k nim by se jenom časově odsunula.