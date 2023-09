Fotky: Sparťanská euforie, Slavia na infarkt. Zvládla to i Plzeň

To, že se tři špičkové české kluby po čtvrtečních odvetách play off dostaly do podzimní fotbalové Evropy, je příjemné z pohledu klubové kasy obou pražských „S“ i Viktorie, ale především kvůli národnímu koeficientu. Ten určí, kolik zástupců dostane český fotbal blíž k možnosti vydělat miliony za evropské poháry v příštích letech.