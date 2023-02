Legenda Slavie odešla. Vzpomínka na Františka Cipra

Nijak nepotvrzuje Ciprovu pověst hráče, který nešel daleko k surovému zákroku, byť se o něm tradovalo, že jeho tvrdost je „bezbřehá“. „V derby ošklivě zranil sparťanského záložníka Buška, když mu přišlápl koleno a on musel s fotbalem skončit,“ připomíná Mareš smutný okamžik, který se navěky zapsal do kroniky vzájemných soubojů rivalských klubů. „Ale nebyl zákeřný,“ zdůrazňuje.

Cipro byl podle něj vzorný student. „Zatímco ostatní mastili karty, on si v koutě něco četl,“ sděluje Lubas. „Věděl, co se děje, byl proti nám v předstihu. Byl to vzdělaný a chytrý kluk, což nakonec využil i při trenérské profesi,“ upozorňuje.

Jeho schopnosti připravit a vést mužstvo uznával. „Nijak se do kabiny nemontoval, nechal hráče, aby se projevili. A uměl odlehčit atmosféru, těch blbinek, co vymýšlel, bylo mnoho,“ rozkrývá Ciprovy psychologické tahy. „Na hřišti vyznával ofenzivu, chtěl hrát útočně a to chtěl i po nás obráncích,“ říká vicemistr Evropy 1996, nyní trenér českého výběru do 21 let.