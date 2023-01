Gvardiol se může stát nejdražším obráncem v historii

Ať už se situace vyvine jakkoli, v případě, že by někdo tyto peníze za Gvardiola vynaložil, stal by se záhřebský rodák nejdražším obráncem v historii. Dosud nejvíce stál anglický reprezentanta Harry Maguire, jenž v roce 2019 přestoupil z Leicesteru City do Manchesteru United za 80 milionů britských liber (asi 2,16 miliardy korun).

Z dlouholetých zkušeností však nevylučuje, že by mohl některý bohatý klub výstupní klauzuli uplatnit. „Vidím to na některý finančně silný anglický klub s mocným zahraničním kapitálem v zádech,“ přemítá Martinovič. „Manchester United nebo City, Chelsea, Liverpool, nově i Newcastle,“ vypočítává možnosti. „Nepřekvapilo by mě to, i když je to náramná cifra,“ pořád probírá neuvěřitelnou částku.