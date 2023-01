Peníze fakt nejsou problém. Ronaldo je zvyklý, ale v Al Nassr najde jiný svět

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo, miláček fanoušků a žen, zamířil do Saúdské Arábie. Pro někoho to představuje úpadek a smutný konec obdivuhodné kariéry, jiní v tom ovšem spatřují i novou výzvu, neboť saúdský fotbal a místní liga jsou na vzestupu.

Zamířil do Saúdské Arábie. Do destinace, která byla pro něj ještě před několika lety v době vrcholného rozpuku nepřijatelná. „Kariéru chci ukončit důstojně, a ne hrát někde ve Spojených státech, Kataru nebo Dubaji,“ uvedl Ronaldo v roce 2015 v pořadu The Jonathan Ross Show. „To ale neznamená, že je špatné v těchto ligách hrát,“ nedehonestoval tyto země. „Ale já se tam nevidím,“ téměř se zapřísahal, že se jim vyhne.

Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5

Sportovní stránka šla v tomto případě stranou. „Já si to nemyslím,“ rozporuje všeobecný názor bývalý trenér české reprezentace Ivan Hašek, jenž se jako kapitán československého výběru zúčastnil mistrovství světa 1990 v Itálii. „Kdyby mu šlo jenom o peníze, vydělal by si v reklamě víc, vždyť jen jeho instagram sledují miliony uživatelů,“ předkládá argument.

Šéf nového zaměstnavatele Muslí Al Muamár neskrýval nadšení, když se podařilo planetární hvězdu ulovit. „Je to víc než zápis do historie. Tenhle přestup je nejen motivací pro náš klub k dosažení ještě větších úspěchů, ale motivuje i naši ligu, náš národ a budoucí generace, chlapce a dívky, aby byli co nejlepší,“ přenesl Ronaldův příchod do společenského kontextu.