Muž, který se dokázal zbavit Cristiana Ronalda. Ale nejen jeho

Odchod pětinásobného držitele Zlatého míče a rekordmana v počtu gólů v Lize mistrů (140) Cristiana Ronalda z evropské scény do asijského vyhnanství provázejí různé spekulace.

Většinou se přijímá vysvětlení, že sedmatřicetiletý útočník nezvládl fakt, že stárne a forma se pomalu vytrácí, a neunesl pozici, že by měl být v pozadí či dokonce náhradníkem. Na vině je jeho uražená ješitnost a neochota přiznat si, že už není vládcem trávníku jako před několika lety.

Ten Hag byl solidní defenzivní záložník úrovně nejvyšší nizozemské soutěže, prošel vícero kluby. A neměl rozhodně pověst nějakého zběsilce. „Byli jiní, kteří to dokázali přibrousit mnohem víc a používali k zastavení soupeře veškerých, i hodně nesportovních prostředků,“ posuzuje bývalý český reprezentant Tomáš Galásek, jenž dobře zná nizozemské fotbalové prostředí.

V roli trenéra ho nepoznal, ale dokáže se vžít do pocitů Ten Haga. „Ronaldo působil jako rušitel, to nemůže trenér připustit,“ říká bronzový medailista z Eura 2004 v Portugalsku, který později působil jako asistent u českého reprezentačního výběru. „Jeho odchodem se vyčistila atmosféra v kabině a Manchester se může soustředit na boj o čelo ligy,“ upozorňuje na výhry v posledních duelech, když už Ronaldo není členem kádru. „Ten Hag to musel udělat,“ hájí nizozemského kouče.