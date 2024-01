Hříšníci z baru Belmondo. Nový trenér promýšlí, zda vzít rebely na Euro

Prokázat, jak daleko to Hašek o proklamované jednotě myslí, může vlastně okamžitě. Zdědil po předchozím vedení reprezentace nedořešený problém. Případ tří hříšníků (Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta), kteří dva dny před rozhodujícím duelem o postup na mistrovství Evropy v Německu s Moldavskem opustili v noci tajně olomoucký hotel a zašli do místního klubu a zůstali v něm do ranních hodin.

Zásadní řešení jejich přečinu mělo nastat později, jenže po vítězství nad Moldavskem (20. 11.) trenér Jaroslav Šilhavý a s ním celý realizační tým odstoupil. Nebyl tudíž nikdo, kdo by mohl přijmout rozhodnutí, co s nimi bude. Nechávalo se to na nového trenéra. Logicky, ovšem čas běžel a vracet se k něčemu po více měsících není pro nikoho jednoduché.

Ani na okamžik nezaváhal. „Není to o tom, že bych nebyl schopen odpustit, nicméně tím, co udělali dva dny před klíčovým zápasem, který rozhodl o tom, zda se pojede na Euro, dali najevo, že o ně nestojí. Že jim je to úplně jedno,“ pravil Ščasný kategoricky. „Že jim je jedno, co si myslí fanoušci, co si myslí trenéři, spoluhráči, kteří se připravují na zápas. Co by tam dělali?“ nedal by jim sebemenší prostor pro nápravu.