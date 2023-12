Vítaný i nechtěný, zrádce i zachránce. Dvě tváře Ivana Haška

Z fotbalového dresu se vysvlékl a usedl na trenérskou lavičku vlastně plynule. Po návratu ze zahraničních angažmá do Sparty, kde se stal hráčskou a posléze i trenérkou legendou, naposledy oblékl rudý dres v říjnu 1997 ve věku 34 let a jednoho měsíce, následující ročník už seděl na lavičce, kde vystřídal Zdeňka Ščasného.

V českém fotbale skončil na všech úrovních, stal se nevítaným. Sám rovněž cítil, že se do něj nemůže vrátit, dokud budou u vedení lidé, proti nimž se vymezoval. Hlavně náčelník Berbr, který navíc pronikl z pozice místopředsedy za Čechy do výkonného výboru a ovládal už naprosto všechno včetně reprezentace.

Během této doby se několikrát spojovalo jeho jméno s nástupem do Sparty, kde se několik let budoval silný, konkurenceschopný tým, ale vždy odmítal. Stejně jako potenciálně jiné kluby. Vysvětlení bylo jednoduché – dokud bude u moci Berbr a jeho lidé, v českém fotbale pracovat nemůže, to by se zpronevěřil všemu, co hlásal.