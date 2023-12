Euro 2024: Kdy a kde hrají Češi, skupiny a kompletní program turnaje

Již 17. mistrovství Evropy ve fotbale se uskuteční od 14. června do 14. července 2024 v Německu. Turnaj se odehraje v 10 německých městech – Berlín, Dortmund, Hamburk, Stuttgart, Kolín nad Rýnem, Gelsenkirchen, Mnichov, Düsseldorf, Lipsko a Frankfurt.

Los základních skupin proběhl v sobotu 2. prosince od 18 hodin v německém Hamburgu. Turnaje se zúčastní 24 týmů, které byly rozděleny do šesti skupin po čtyřech.

Česká fotbalová reprezentace byla vylosovaná do skupiny F, kde se utká o postup s Tureckem, Portugalskem a vítězem baráže C, který vzejde ze čtveřice Gruzie, Lucembursko, Řecko a Kazachstán. Zápasy baráže jsou na programu v druhé polovině března roku 2024.

Prostřednictvím formuláře, který byl zveřejněn v neděli 3. prosince 2023 na stránkách české fotbalové asociace (FAČR), se mohou zájemci registrovat do prodeje lístků na Euro 2024. Registrace je možná do středy 6. prosince do 22 hodin.