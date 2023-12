Na jakých stadionech se odehraje Euro 2024 a kde budou hrát Češi

Velký turnaj se do Německa vrací po 18 letech, kdy se tu uskutečnilo Mistrovství světa ve fotbale v roce 2006, kde zlato získala Itálie, která bude příští rok obhajovat zlato z Eura 2020.

Podívejte se na složení základních skupin a kompletní program zápasů 17. mistrovství Evropy ve fotbale, které se uskuteční od 14. června do 14. července 2024.

Los základních skupin , který proběhl v sobotu 2. prosince 2023, přisoudil Čechům Turecko, Portugalsko a vítěze baráže C, tím se stane jeden ze čtveřice Gruzie, Lucembursko, Řecko či Kazachstán. Nejvíce favorizováni jsou Řekové, na které nemáme ze semifinále Eura 2004 příliš dobré vzpomínky.

První zápas odehraje Česká fotbalová reprezentace v úterý 18. června 2024 od 21 hodin v Lipsku proti Portugalsku. Zápas se uskuteční na stadionu, kde hraje domácí zápasy tým RB Lipsko. Stadion se pyšní kapacitou okolo 42 tisíc diváků. Očekávaný je velký zájem o vstupenky z řad českých fanoušků. Lákadlem může být vzdálenost stadionu od hranic České republiky (cca 2 hodiny), ale i samotné Portugalsko, za které by mohl nastoupit jeden z nejlepších fotbalistů světa, hvězdný Cristiano Ronaldo.

Na další dva zápasy ve skupině se Češi přesunou do Hamburku, do Imtech Areny, která je domovem týmu Hamburger SV, hrajícího druhou nejvyšší německou soutěž. Kapacita stadionu je 50 tisíc diváků (kapacita uvedena na webu UEFA). Do Hamburku na sever Německa se od hranic České republiky dá dostat autem zhruba za 6 hodin.