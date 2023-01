Jako bumerang. Mick van Buren se opět vrací do Edenu

Návratu van Burena do Slavie dosti lituje. „Je to obrovská škoda, byl to náš nejlepší střelec, nejlepší hráč,“ netají, že by ho rád v mužstvu udržel. „Měl jsem původně informace, že by tu mohl zůstat do konce ročníku, ale během týden bylo všechno jinak,“ odhaluje pozadí jednání. „Ale na druhou stranu Slavii chápu, že si takového borce stahuje,“ dovede se vžít do kůže slávistického kolegy Jindřicha Trpišovského.