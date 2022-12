Od Bicana k Messimu. Jednoho krále fotbal nemá, Ligu výjimečných ano

FIFA tehdy vyhlásila krále dva. Fanoušci z celé planety dali tenkrát v hlasování po internetu jednoznačně přednost Diegu Armandu Maradonovi z Argentiny. Nicméně šibalská FIFA tehdy paralelně vyhlásila i dalšího Fotbalistu století. A to Brazilce Pelého, jehož do této role vybrali funkcionáři z nejužšího vedení FIFA.

„Lidé mívají tendenci prosazovat do role největšího fotbalového velikána všech dob obvykle největší hvězdu z časů svých klukovských let. Právě v tomhle nevyzrálém věku se leckterý fanoušek oddává fotbalu nejintenzivněji ve svém životě. A do fotbalového krále této éry se obykle zamiluje tak, že už ho pak ve svém srdci nikým nevymění,“ zamýšlí se Luděk Mádl.

„Messi a Ronaldo byli vládci světového fotbalu vlastně po dvě desítky let. Fanoušci mohli po celou tuhle dlouhou dobu sledovat v televizi jejich četné triumfy, poháry nad hlavou, krásné góly. Messimu a Ronaldovi se vlastně nedalo uniknout, stali se součástí fanouškovských životů, a to i prostřednictvím sociálních sítí,“ rozebral specifičnost éry zkratek LM10 a CR7 třetí účastník debaty, novinář a fanoušek Jindřich Šídlo.

„A já si skoro myslím, že Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, ale i Bican, Di Stefano, Puskás, Garrincha, Eusébio, Beckenbauer, Cruijff, Platini, van Basten, Zidane a další, kteří by sem patřili, disponovali všichni tak úžasným fotbalovým talentem a natolik mimořádnými schopnostmi, že by se nějakým způsobem nejspíš prosadili ve fotbale v jakékoli době. Možná si to částečně namlouvám, ale do značné míry tomu věřím,“ doplňuje Luděk Mádl.