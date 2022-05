Glosář: Liverpool vs. Real. Velké fotbalové finále je tady

Mužstva nastoupí v naprosto rozdílném rozpoložení. Liverpool prohrál bitvu o titul, i když v posledním kole se na pár minut stal držitelem poháru pro mistra. Jenže Citizens nakonec zvládli obrat s Aston Villou a berou titul. Takže Kloppův tým jde do finále po velkém zklamání. Ale zároveň musel do poslední chvíle hrát naplno, je tedy v tom správném zápasovém nastavení. To Bílý balet je na tom úplně jinak. Už měsíc má jistotu vítězství v La Lize a v podstatě hraje jen přátelská utkání, což může být na jednu stranu příjemné, ovšem na straně druhé se může vypadnutí z klasického kolotoče utkání a napětí podepsat i negativně. Zase je ale možnost doléčit zranění, nepřetížit hlavní opory, což se o Liverpoolu říci nedá. V ideálním zdravotním stavu není Salah ani van Dijk, šrámy léčí i ostatní.

Jestli dojde na penalty, nevím. Dost do toho bude mít co mluvit Karim Benzema. Má skvělou formu, našel společnou řeč s mladšími spoluhráči v útoku a hlavně – má absolutní důvěru trenéra Ancelottiho. Když byla řeč o psychologii, je kouč Realu takový přírodní talent. S hráči to umí, vždyť sám byl skvělý plejer. Hodně s nimi mluví, buduje přátelské vztahy, zajímá se o to, jaké to mají jeho muži doma, jestli nemají nějaký jiný problém. Je to trochu jiný způsob, než nabízí neuron11. Možná méně vědecký, ale to neznamená, že nemůže být v den D úspěšnější. Na odpověď už nebudeme čekat dlouho…