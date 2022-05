Nejlepší trenér světa. Ve Spartě by mluvil česky

Nikdo na trenérské lavičce nedokázal, co on. Slavil mistrovské tituly v zemích nejmocnější pětky: v italské Serii A, v anglické Premier League, ve francouzské Ligue 1, v německé Bundeslize, čerstvě i ve španělské La Lize.

Co taková rozevřená dlaň s pěti pozlacenými prsty vyžaduje? Perfektní jazykové vybavení. Poznat, přizpůsobit se a využít místní mentalitu. Vyjít s největšími hvězdami světa, které měsíčně berou plat na úrovni ročního rozpočtu malého státu. Odolat neskutečnému tlaku ze strany vedení i fanoušků. Zůstat sám sebou.

To všechno Carlos Ancelotti, rodák ze severoitalského městečka Reggiolo s necelými deseti tisíci obyvatel v provinci Reggio Emilia, dokázal.

Označení nejlepší trenér světa se ovšem ještě brání. Počká si nejméně do pařížského finále. „Podle mého názoru je lepší Pep Guardiola,“ nenechá Castro dopustit na krajana, Ancelotti je přece jenom italský legionář. „Ten je po stránce taktiky absolutní špička,“ hájí svou volbu. „Ale Ancelotti je rovněž vysoká třída,“ uznává.

Trenérský věhlas vysoko překrývá Ancelottiho hráčskou kariéru, jakkoli také ta nebyla nijak marná. Co by za ni jiní dali. Běhavý soubojový záložník s obstojnou, tedy spíše ničivou střelou i z větší vzdálenosti, to byly jeho hlavní přednosti. Neunikly pozornosti velkých italských klubů ani stavitelům reprezentačních výběrů.