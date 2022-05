Hložek míří do Leverkusenu, může se stát nejdražším hráčem české ligy

Patrick Berger, šéfreportér německého sportovního kanálu Sport1, informoval dnes na svém twitterovém účtu, že Adam Hložek podepsal smlouvu s Bayerem Leverkusen s platností do léta 2027, tedy na pět let.

V Bayeru Leverkusen už působí další český reprezentant Patrik Schick. Jeho 24 branek v aktuálním bundesligovém ročníku posunulo klub mezi jisté účastníky Ligy mistrů. Schick přišel do Leverkusenu v září 2020 za 26,5 milionu eur. Klub ho tehdy koupil z AS Řím.

Nyní by ho tedy měl doplnit Adam Hložek. „Dokud to není oficiální, těžko to komentovat. Každopádně už dlouho říkám, že Adam má na to, aby se posunul v kariéře dál,“ vyjádřil se reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.