Patrně nejlepší český trenér v historii fotbalu. Jaký byl?

Narodil se v pondělí 1. října ve středoslovenském městě Zvolen. Jeho otec pocházel z Čech, pracoval jako telegrafní dozorce, našel si na Slovensku i manželku. Malý Václav od pěti let kopal do míče, když se společně s rodiči a mladším bratrem Miroslavem přestěhoval do Banské Bystrice, nastupoval od 11 let za místní Slavii, kde ho vedl trenér Eduard Gosiorovský. Kromě fotbalu cvičil také v Sokole, kde hrál volejbal, házenou, v zimě lyžoval a skákal na lyžích.