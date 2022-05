Předposlední kolo Premier League: Sázka na Everton a motivaci

„Pokud vám zbývají chipy jako Triple Captain nebo Bench Boost, zahrajte je nyní,“ shodují se experti v nejnovější FPL Show . Komu ještě schází Free Hit, doporučil bych mu totéž. Využijte svých žolíků. Nespoléhejte se na nevyzpytatelnou dynamiku posledního kola. Využijte všeho, co víte. Kdo se rve o udržení se v soutěži, kdo o pohárovou účast a kdo o titul? Sázka na mužstva s jasnou motivací by se měla vyplatit.

Z útočníků Toffees vyzkoušejte Richarlisona (7,5 milionu liber), který se v posledních 6 týdnech dokázal čtyřikrát prosadit a nahrát na dvě branky. Jedná se o střelecky nejpilnějšího muže posledních týdnů a jednoho z nejkreativnějších hráčů celé soutěže. Pokud bude Evertonu udělena penalta, brazilský forvard by se jí měl chopit.

Sázka na opory Manchesteru City a Liverpoolu se jeví jako samozřejmost. Zejména ti, kteří nemají v mužstvu belgického ďábla Kevina de Bruyneho (12 milionů liber), jako by v posledních týdnech nebyli. Třetí Chelsea se v dubnu prezentovala aprílovými výkony, ale v posledních kolech, kdy hostí Leicester a Watford, by si měla bronz uhájit.

Pozornost se upíná na napínavé dostihy o čtvrtou příčku – tu poslední, která zajišťuje postup do miliardářské Ligy mistrů. Ten má na dosah jak Arsenal, tak Tottenham. Severolondýnští rivalové se střetli ve čtvrtek. Klíčovou bitvu zvládl s přehledem domácí Tottenham, čímž v tabulce dotáhl Arsenal na rozdíl jediného bodu. Gunners sice stále drží osud ve svých rukou, nicméně v soubojích s Newcastlem a Evertonem mohou jednoduše klopýtnout.

To od Tottenhamu se očekává šestibodová nadílka. Svěřenci Antonia Conteho vyzvou v domácím prostředí Burnley, v posledním kole odcestují na půdu posledního Norwiche. A na koho jiného si vsadit než na Sona (11 milionů liber) s Kanem (12,4 milionu liber). Zejména korejský forvard se jeví jako vynikající možnost. Son aktuálně patří k nejnakupovanějším hráčům. Není divu, v posledních týdnech září. S 20 trefami mu náleží druhé místo v tabulce ligových střelců. Son je aktuálně jen dvě branky za Mohamedem Salahem (13,3 milionu liber).

V pondělí večer změří síly Newcastle s Arsenalem. V úterý večer se představí Liverpool na hřišti Southamptonu. Čtvrtek nabízí tři večerní duely: Aston Villa vs. Burnley, Chelsea vs. Leicester a Everton vs. Crystal Palace.