První gól v Edenu vstřelil nedostižný kanonýr Bican

Slavia Praha a Letná, to byly pojmy, které k sobě celá desetiletí neodmyslitelně patřily, vždyť nejstarší český klub osídlil tuto pražskou čtvrť ještě v 19. století a zažil v ní velké úspěchy včetně triumfu ve Středoevropském poháru v roce 1938.

Při Pražském povstání v květnu 1945 utrpěl stadion Slavie těžké újmy, jeho část lehla popelem. Hned po osvobození započala rekonstrukce, ale do té doby nejúspěšnější český klub hledal útočně, kde by mohl nadále vyvíjet svou sportovní činnost.

Vítězný únor přinesl zásadní změny i na poli fotbalovém, co bylo staré a zpátečnické, bylo násilím v zájmu pracujícího lidu odstraněno. Slavia byla přejmenována na Dynamo, Sparta na Bratrství.

A hledala nové zázemí. „Mnoho fanoušků se domnívalo, že je to její zánik,“ prozrazuje Jenšík. Nakonec se ukázalo jako prospěšné spojení s klubem SKEP Praha (Sportovní klub Elektrických podniků) v roce 1949, který sídlil v Edenu.

Křest nového stánku Slavie (Dynama) Praha 27. září 1953 v nejvyšší soutěži byl zahalen do slavnostního hávu. Už jen výstavbu sportovního zařízení tehdejší tisk, který zdůrazňoval úspěchy socialistického režimu, náležitě velebil. „Sotva poznáš ta místa, kde kdysi stával Eden, jemuž se honosně říkalo pražský zábavní park. Stojí tu celé bloky obytných domů, malé město. A dole blízko trati se sluní oválný stadion. Na jeho bráně čteš: Stadion primátora dr. Václava Vacka,“ psalo se.

Dnešní Fortuna Arena nesla název po komunistickém primátorovi hlavního města, jenž získal přezdívku „rudý“ a funkci nejvyššího muže matičky měst zastával ve dvou obdobích 1945 a 1946–1954. A při slavnostním otevření stadionu v Edenu dokonce měl projev. Na svou počest. „Tehdy to tak chodilo,“ osvětluje Jenšík s dovětkem, že pravidlo umožňující pojmenování městských objektů po osobách už nežijících ještě neplatilo.

Hrací plocha měla šířku 70 metrů a délku 105 metrů, obklopovala ji atletická dráha, na níž rovněž spurtovali cyklisté při dojezdu etap Závodu míru. Od severu k jihu diváky vítala tribuna na sezení, která stála na Letné – byla rozebrána a přenesena do Edenu. Celková kapacita byla 38 tisíc diváků, většina míst byla na stání, mnoho pohodlí stadion nenabízel.

Natěšené fanoušky dosti roztrpčilo, když domácí vyběhli sice v „sešívaných“ dresech, ale místo tradiční červené jednu půlku obsazovala tmavě modrá. Poznámek na adresu nemilovaného komunistického vedení se objevovalo hodně. „Byly i hodně jadrné, posloužily by k politickým procesům s mnohaletými tresty odnětí svobody, přemístění do výchovných táborů v Jáchymově či v příbramských uranových dolech, a dokonce hrdelním,“ vrací se Jenšík, který byl utkání přítomen, do totalitního neradostného období.