Katarská společnost Qatar Sports Investments (QSI), spojená přímo s vládním ministerstvem financí, má zájem o podíl v Tottenhamu. Podle listu The Telegraph na to mimo jiné poukazují nedávné schůzky šéfa katarské společnosti Násira Chelajfího s prezidentem Spurs Danielem Levym.

Podle mnohých je Manchester City nejlepší fotbalový klub na světě. Objektivně je tím nejdražším. Movitý Mansúr neváhal do klubu napumpovat obří investice, ale také poměrně závažně porušit nejrůznější pravidla. Zatím beztrestně.

Podle listu se znalci z oboru domnívají, že Tottenhamu byla předložena nabídka nepřevyšující miliardu liber (cca 27 mld. korun) za 25% podíl v klubu. Podle dalšího zdroje obeznámeného se situací je příliš brzy na to říci, zda Katar nyní požádá o formální rozhovory s Tottenhamem, avšak v nadcházejících měsících může Evropa od QSI očekávat „strategické akvizice, které budou velmi odvážné“.

„Během Vánoc a Nového roku tu byl tlak ze strany vyššího managementu, abychom do toho v QSI skutečně šlápli,“ uvedla zasvěcená osoba. Podle listu The Sun by Katařané mohli mít kromě Tottenhamu zájem o podíl v Liverpoolu nebo v Manchesteru United. Je známo, že majitelé obou těchto fotbalových gigantů hledají investory nebo kupce pro své kluby.